El Parador que emergió del negro chapapote del ‘Prestige’ en Muxía

Veinte años después de la catástrofe del Prestige, -que fue el germen del proyecto-, la ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ha inaugurado oficialmente el Parador de Costa da Morte en Muxía, un espacio que “representa todo lo contrario: un edificio sostenible medioambientalmente que se fusiona con el entorno natural. A pesar de esta triste efeméride, hoy podemos celebrar el éxito de este Parador, que se ha convertido en el duodécimo establecimiento de la red en Galicia, lo que refuerza el compromiso con el desarrollo económico y social de esta tierra”, afirmó.

Simboliza, añadió, “un ejemplo de integración con su entorno natural y patrimonial: un edifico único, vanguardista y moderno que se fusiona con las playas rocosas y salvajes, como la de Lourido, en lo que algunos han calificado como los acantilados del fin del mundo, y que se está convirtiendo en referente del turismo sostenible gallego y español”.

El presidente de Paradores, Pedro Saura, afirmó que es uno de los mejores exponentes de los valores que encarna la hotelera pública: “su integración con la naturaleza refleja el cuidado y respeto que tenemos con el medioambiente y la biodiversidad; la gastronomía, las colecciones artísticas y fotografías que acoge en sus paredes denotan la importancia que damos a la autenticidad de las tradiciones y la cultura gallega”.

Al acto asistieron también el delegado del Gobierno en Galicia, José Manuel Miñones; la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro; el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González, y el vicepresidente, Xosé Regueira; el alcalde de Muxía, Iago Toba, así como las alcaldesas de Cee, Camariñas y Vimianzo y sus homólogos de Carnota, Corcubión, Dumbría, Fisterra, Ponteceso y Zas, entre otras autoridades, así como el catedrático Jorge Mira, el presidente y el gerente del GALP Costa da Morte y representantes de los sectores turísticos y empresariales.

Nava Castro resaltó que este Parador “é unha imaxe dun turismo e unhas instalacións baseadas non soamente na excelencia, senón tamén na protección do patrimonio cultural, natural e artístico con especial coidado no medio ambiente e a preservación da biosfera”. Adelantó además que la oferta turística de Costa da Morte se verá complementada muy pronto con el proyecto Solpor, que articulará “todos os recursos que vinculan este territorio co legado histórico-cultural do sol”.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Valentín González, destacó que esta “é unha comarca de lendas”, y subrayó que “mereceu a pena facer este esforzo para devolverlle algo do moito que levan aportado estas comarcas”.

El alcalde, Iago Toba, aseguró que este Parador será el inicio de una nueva leyenda, “pois é como un trasatlántico que se incrustou nesta ladeira de Lourido, que sorprendeu ás nosas xentes, pero pronto viron que tiña a esencia muxiana e da Costa da Morte, e que traspasa fronteiras”.

El Parador de Costa da Morte abrió sus puertas el 25 de junio de 2020 convirtiéndose en el número 98 de la cadena pública. Su apertura suscitó gran expectación, y en estos dos años que lleva operando se ha convertido en uno de los paradores más solicitados de toda la red, colgando el cartel de “completo” durante tres veranos seguidos”.

DESARROLLO. El Parador de Costa da Morte nació de la catástrofe ecológica del Prestige que tuvo lugar en 2002 y se ha convertido en todo lo contrario: en un referente de sostenibilidad y conservación del medioambiente, y en una fuente de desarrollo económico, social y cultural en esta zona de la Costa da Morte.

El autor del proyecto original fue el arquitecto gallego Alfonso Penela que ideó un edificio con arquitectura del siglo XXI completamente integrado en las terrazas y cubiertas vegetales de la ladera. Cuenta con una superficie habitable de 15.000 m2 y 63 habitaciones con terraza y vistas a la playa de Lourido. Desde las habitaciones se sale a caminos que descienden a la playa y continúan hacia la capital de Muxía.