El PP de Teo alegará contra la supresión de los aparcamientos

El grupo municipal del Partido Popular teense se va a mojar, y anuncia que presentará alegaciones al proyecto de la Xunta para reorganizar las paradas de autobús en el Ayuntamiento de Teo, ya que supondría la supresión de un importante número de plazas de aparcamiento en la localidad de Cacheiras, con el consiguiente perjuicio para vecinos y comercio.

De este modo, los populares atenderán las demandas de los vecinos y comerciantes de Cacheiras y Pontevea, después de mantener con ellos varias reuniones en las que estos les trasladaron su preocupación, ya que de llevarse adelante, muchos teenses optarían por realizar sus compras en Santiago, donde no tendrían esas dificultades para aparcar sus vehículos.

En cualquiera caso, el portavoz del PP en Teo, José Manuel Guerra, recuerda una vez más que, “se o goberno local houbera creado un aparcamento en Cacheiras como o PP leva pedindo desde hai cinco anos, non se tería chegado a esta situación”. Y culpa al ejecutivo municipal de “amosar un desleixo case absoluto por esa localidade, que ten 5.500 habitantes e un 31 por cento da poboación do Concello, pero na que a súa xestión ten sido nefasta, con investimentos mínimos en obras e servizos durante os últimos anos”, aportaba.

HISTÓRICA. De igual forma, el portavoz de la oposición de Teo, un Ayuntamiento de 17 munícipes en el que el grupo de gobierno apenas suma 4 apoyos, alude a que “o que pode ocorrer agora con este proxecto para unha nova organización das paradas de autobús”, reseña Guerra, “non sucedería se o goberno local tivera atendido a nosa demanda histórica de aumentar as prazas de aparcamento en Cacheiras, como no seu día si fixo en Pontevea, a pedimento, por certo, do Partido Popular”.

“Non é so que non fixeran nada, ou moi pouco”, conclúe o voceiro popular, “senón que adoptaron importantes decisións que prexudicaron claramente aos autónomos, veciños e comerciantes desa zona, amosando unha nula sensibilidade cara eles e gobernando de costas a Cacheiras”, terminaba.