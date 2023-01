El rey Melchor más querido

Todos los niños esperan con gran ilusión la llegada de los Reyes Magos, que esta tarde visitarán en sus maravillosas carrozas la inmensa mayoría de los pueblos de Galicia. También pasarán por Padrón, donde desde hace más de cuatro décadas existe una predilección especial por uno de los sabios de Oriente. Se trata del rey Melchor, el más veterano y querido de los magos. Lo sabe bien el doctor Alfonso Solar, reconocido pediatra y representante del rey de barbas blancas desde hace nada menos que 45 años. Lo celebrará esta tarde, durante una cabalgata que él mismo puso en marcha con un grupo de amigos en 1978.

Masito Beiró, José Ángel González Piñeiro, Suso Fraiz, Mon Garea y Totono y Cleto Barreiro, junto Alfonso Solar, son los padres de una cabalgata que tiene mucha historia. Difícilmente podrán olvidar aquellas largas tardes de verano en la recordada Esquina de los Vagos, donde las tertulias se alargaban hasta la madrugada. Allí nacieron grandes iniciativas de la villa y también surgió la idea, por parte de un grupo de amigos apasionados del hockey, de hacer una cabalgata real la tarde del cinco de enero.

“Fuimos al Ayuntamiento a comentárselo al alcalde, que por aquel entonces era Eduardo Otero, y nos dijo que la cabalgata no se podía hacer porque había una deuda con una empresa de Toledo de 60.000 pesetas por el alquiler de los trajes de la última que se había celebrado, que había sido a inicios de los setenta. Entonces, nos decantamos por hacer una cosa privada. Con nuestro dinero compramos seis bolsas de caramelos, el padre de Masito consiguió unos trajes en Nestlé y las pelucas las hizo Totono con estopa”, recordaba ayer Solar en conversación con este periódico, antes de apuntar que fue así como consiguieron recuperar esta tradición.

“Totono iba de Baltasar, Mon Garea de Gaspar y yo de Melchor”, explica este padronés ilustre, jefe de la Unidad de Gastroenterología Pediátrica del CHUAC. Fue así como aquel 1978 salieron de la estación del tren de A Matanza, donde nació Alfonso, para luego ir a Rois, donde se vestían los reyes en la casa de los Sorribas; para acabar en Extramundi, “porque allí nos dejaban jugar al hockey en el campo de fútbol”.

La cabalgata fue un éxito, aunque a los organizadores les ocasionó un disgusto. “Nos pusieron a caldo en la prensa, porque no habíamos parado en Padrón”, comenta entra risas el representante del rey Melchor. Esta primera edición dio paso a otras mucho mejores. “Empezamos a organizarla con la Asociación de Amas de Casa. La deuda por el alquiler de los trajes se saldó y pedíamos por las casas para conseguir dinero. Había mujeres muy comprometidas, como Mary Lago, Conchela López, María Elena Palén o Angelines Parra; y también nos ayudaba mucho Nardito. Entre todos conseguimos impulsar la cabalgata, en la que ya participaba mucha gente. Ellas se encargaron de hacer los trajes para los reyes y los pajes y también hacíamos entre todos las carrozas, que se montaban en la nave de Paco Magán en A Matanza”.

Así, recuerda con especial emoción varias ediciones: cuando sus majestades llegaron en barco por el río Sar hasta el Espolón; y cuando aterrizaron en helicóptero. “Un año no calcularon bien la marea y nos tuvieron que sacar en brazos del río”, comenta Solar, al tiempo que también rememora la visita que hizo con Mary Lago y Totono al presidente de la Diputación, Enrique Marfany, para pedirle el helicóptero. “Llegamos allí con la idea de que saldríamos con un no; pero en cuanto se lo comentamos nos dijo que fuésemos de inmediato al aeropuerto de Alvedro a hablar con un comandante; y allí pusieron un helicóptero a nuestra disposición”, relata.

Y tampoco puede dejar de rememorar los pregones que se hacían el 5 de enero por la mañana con motivo de la Epifanía. “Recuerdo que Pepe Domingo Castaño hizo en una ocasión un pregón precioso, pero esto lo dejamos porque daba mucho trabajo, costaba dinero e iba poca gente, ya que muchos aprovechaban esa mañana para las compras”, añade.

No cabe duda de que el doctor Solar se ha convertido en toda una institución de esta fiesta navideña; y que la cabalgata de Padrón no sería lo mismo sin él. Porque Alfonso hace la cabalgata especial. Los niños esperan a los Reyes, pero sobre todo a su querido rey Melchor, por el que parece que no pasan los años. Generación tras generación; y ya van tres, han pasado por el regazo de Alfonso Solar. Él sabe como nadie representar su papel. Lo hace con una naturalidad y gusto que no deja indiferente a nadie. El rey Melchor consigue emocionar ya no solo a los más pequeños de la casa, sino a sus papás, e incluso a los abuelos. Todos coinciden en que tiene un don especial para transmitir la magia de una noche tan singular y en que, además, consigue contagiársela a toda la familia.

Para Alfonso, esta misión “no deja de ser un privilegio, que valoro cada vez más a medida que me voy haciendo mayor; porque cada 5 de enero, en la cabalgata de Reyes, puedo ver el paso de mi vida y el paso de mi pueblo. Siempre digo que cada año echo en falta más balcones, echo en falta a gente que ya no está. Llegar al Banco Pastor y oír a Chicha Castaño ¡Vivan los Reyes!... y a tantos otros que ya nos dejaron”. “No puedo negar que la sensación es de vértigo y sirve para darse cuenta de lo rápido que pasan los años”, concluye.

CABALGATA. Los Reyes Magos de Oriente visitarán esta tarde de nuevo la capital del Sar. Lo harán con una cabalgata que organiza el Concello de Padrón, de la mano de la técnica Cruz Taboada, quien tomó el relevo a las amas de casa en la organización de la cita real. La comitiva saldrá como de costumbre del parque empresarial de A Picusa. Al filo de las 17.00 horas llegarán a la rúa Real, donde comenzarán un recorrido por las principales calles de la villa. Así, pasarán por Fondo de Vila y por la avenida de Castelao, hasta el Cantón de la Iglesia y la plaza dos Fillos e Amigos de Padrón. Sus majestades, ayudados por sus pajes reales, entrarán en la iglesia parroquial de Santiago, donde participarán en el Belén viviente con la adoración al Niño Jesús. Luego, la comitiva continuará hacia la casa del concello, donde será recibida por la Corporación municipal. Allí, Melchor se dirigirá a todos los niños. Por último habrá una recepción real en el Campo do Souto.