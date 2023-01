El Xacobeo dispara las ‘pedronías’ con peregrinos de Santiago a la capital del Sar

La celebración del Xacobeo 21/22 ha impulsado con fuerza el turismo en el Camino de Santiago y también ha consolidado el peso de credenciales que se mantenían en un segundo plano con respecto a la ansiada Compostela.

Es el caso de la Pedronía, el diploma creado en 2010 por el Concello de Padrón que se entrega como credencial a los peregrinos que recorren un mínimo de 18 kilómetros, que son los que separan a Santiago de la villa rosaliana, o que caminan desde cualquier localidad de la ría de Arousa recorriendo la llamada ruta marítimo-fluvial.

Según el balance realizado por la concejalía de Turismo, la entrega de este sello creció un 250 por ciento en los últimos cuatro años y el número de visitantes que se interesan por la vinculación de Padrón a la Ruta Xacobea y al Apóstol se incrementó un 62 %.

La Pedronía, que hasta ahora competía en número de expediciones con otras credenciales como la Fisterrana o la Muxiana, se concede a aquellos caminantes que hayan peregrinado a pie, a caballo, en bicicleta o en cualquier embarcación (remontando el río Ulla) hasta Padrón y que visiten varios lugares jacobeos del municipio: la iglesia parroquial de Santa María de Iria Flavia, antigua Sede Episcopal; la Fuente del Carmen, representación de la Traslatio y del bautismo de la Reina Lupa; el Santiaguiño do Monte, peñas y ermita donde predicó el Apóstol; o el Pedrón, piedra a la que se amarró la barca que trajo sus restos desde Haffa (Palestina) y que está situada bajo el altar mayor de la iglesia parroquial de Santiago de Padrón.

BALANCE. Este miércoles el Ayuntamiento de Padrón hacía público un balance sobre la evolución de esta credencial desde el año 2019 hasta 2022, un período en el que se incrementó cerca de un 250 por ciento el número de pedronías entregadas a lo largo del pasado Año Santo Extraordinario respecto a las emitidas en el último ejercicio prepandémico.

Así, según recoge la Memoria Anual de Turismo de Padrón relativa al ejercicio de 2022, Padrón expidió un total de 16.060 pedronías, frente a los 6.590 diplomas entregados en el año 2019. “Estes datos refrendan o traballo e o esforzo levado a cabo polo Concello na promoción e difusión turística do municipio, en xeral, e a do Camiño da Pedronía, en particular”, asegura al respecto la concejala de Turismo, Lorena Couso.

En lo que respecta al número de visitantes (turistas y peregrinos) que se acercaron a la villa en 2022, Turismo contabilizó un total de 31.556, lo que representa un aumento del 62 % respecto al año 2019, en el que se atendió a 19.551 personas. “Estas cifras do número de visitas acadadas o pasado ano evidencian un repunte na recuperación cara a normalidade no sector do turismo da vila, despois de dous anos marcados polas restricións da covid e a incerteza da crise económica, nos que as visitas turísticas apenas foron testemuñais”, explica Lorena Couso.

Del total de visitas registradas en 2022, la gran mayoría fueron atendidas en la Oficina de Turismo (26.862); otras 3.294 en el Paseo do Espolón por el voluntariado de Padrón en los meses de verano; y 1.400 consultas corresponden a las realizadas en Festur Silleda, certamen que se celebra en el marco de la Feria Semana Verde de ese concello.

En cuanto a la motivación, el Camino de Santiago de Compostela es, sin duda, el principal motivo del viaje a Padrón. Así lo manifestaron el 51 % de las personas que fueron atendidas en la Oficina de Turismo. Un 23 % dijeron que visitaban el municipio por recomendaciones y un 17 %, atraídos por la rica gastronomía local.

Hay que señalar que el 95 % de los visitantes que se acercaron a Padrón el año pasado lo hacían por primera vez, mientras que el restante 5 % ya conocían la villa.