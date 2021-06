“Empecei a escribir os meus pensamentos... e desapareceu a angustia”

Néstor Nieto Sande é un veciño de Portocamiño (na parroquia da Pena, Negreira) de 31 anos e solteiro, que decidiu poñer a literatura ao servizo da súa saúde. Deste xeito, afirma ter atopado un bálsamo contra a a discapacidade psíquica do 65 por cento que padece grazas á escritura, e vén de presentar o libro RevelacióN. Gusta do tenis “e dalgúns partidos de fútbol”, igual que calquer mozo do seu tempo.

Cando empezou a escribir?

Habería que retrotraerse a cando tiña 14-15 anos, e comecei a ter unha angustia moi intensa que me durou ata os vinte anos e medio. Daquela xa escribía os pensamentos que tiña, e desapareceume a angustia, polo que seguín facéndoo.

Pensa que tivo algo que ver a literatura coa súa melloría?

Si, tiña moita esperanza de que me pasase esa angustia, era o máis importante... e a partir dos vinte xa non a sentía, mellorei moito. Son consciente que desde pequeno tiña unha discapacidade, e o último diagnóstico foi por un trastorno esquizotípico, pero hai tempo que xa non me falan diso. Axudáronme moito en Feaces e a Itínera.

Como se estrutura ‘RevelacióN’?

Unha primeira parte é poesía narrada, e despois xa entra o xeito de escribir que tiña dende os quince anos na segunda parte... e seino porque anotaba a data. Son 116 páxinas.

E que é o que quere reflectir?

Son pensamentos que me xorden en momentos moi concretos. Creo que este libro pode axudar en xeral ás persoas, por se lles pasa algo tan intenso coma a min, que me durou cinco anos sen interrupción e non se me ia, sen saber o que tiña durante moito tempo. Quero transmitir esperanza despois do que pasei.

Identifícase moito co seu pobo?

Non son moito de saír, porque son unha persoa bastante introvertida, e enfoco máis cara o meu interior, tendo máis á instrospeción.

É este o seu primeiro libro?

Non, en 2018 publiquei na editorial Universo de Letras El sueño gélido, un relato co que gañara o segundo premio de narrativa do Instituto San Clemente en 2011 e incluía unhas poesías que, coa perpectiva do tempo, danme un pouco de vergoña. E xa no 2020, na editorial Adarve fixen unha primeira versión deste libro, que agora revisei e ampliei para publicar, e tituleino La materia de los sueños.

Son tres obras xa... algunha máis que teña en proxecto?

Pois de momento non. Eu son moito de que me xurda a idea, con que me veña a inspiración.

Axudoulle moito a familia?

É difícil comprender estes problemas, e vin como a miña familia foise adaptando a medida que evolucionaba. Foi todo moi ben para min.

De onde lle ven a paixón por Mozart, que ata ilustra o seu volume?

Estudie na Escola de Música en Negreira, clases de piano, improvisación, que é o que me gusta. E Mozart, sen darse conta, imprimiu na súas composicións a vibración secreta da vida, xogando con límites do son dunha maneira fascinante.