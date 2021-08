En A Baña, Vimianzo y Zas quieren Abanca, no cajeros

Vecinos de A Baña, Zas y de la localidad vimiancesa de Baíñas salieron a la calle por cientos arropados por sus regidores, ediles y patronales para impedir que cierren otras tantas sucursales de Abanca en sus localidades. Además, han fijado la fecha para hacer lo propio ante la sede herculina del banco (habrá buses) el 2 de septiembre. En el caso del municipio barcalés, se entregaron las 2.500 firmas recogidas y mostraron su oposición a que la sede física de la entidad sea sustituida por cajeros automáticos a partir del 8 de septiembre.

Así, los bañeses respondieron, y algo más de un centenar de ellos clamaron consignas como “non ao peche” o “cartillas fora”. Incluso no faltó quien propuso a los asistentes “retirar xuntos todos os cartos que temos en Abanca se pecha a oficina”, ya que dejará al municipio con una sola agencia, del Santander.

Según aportaba el alcalde de A Baña, José Antonio Pereira, “todos sabedes o que supón o peche da única oficina de Abanca no noso municipio, e que terá unha grande repercusión social e económica para o noso comercio e a pouca industria que temos”, apuntaba ante los presentes en la manifestación celebrada en San Vicenzo. “Se temos que depender e desprazarnos a concellos limítrofes para facer xestión financeiras, moitas persoas aproveitarán para facer alí as súas compras”, añadió. Para Pereira, el cierre de esta oficina en su municipio perjudicará de forma especial “aos maiores do municipio, máis de 700 persoas que non están familiarizados coas novas tecnoloxías”. Con él estuvieron el líder del PP, Andrés García; el de Compromiso, César Ramos, y el presidente de la patronal A Baña Emprende, Rafael Vieito.

En cuanto a Zas, la concentración comenzó en la praza do Concello, donde el alcalde, Manuel Muíño, expuso todos los detalles sobre el cierre: “Coñecemos a nova o pasado 10 de agosto a través dun empregado da entidade e ata o momento ningún representante da empresa bancaria se puxo en contacto con nós para explicarnos os motivos desta decisión”, lamentaba, al tiempo que hacía hincapié en las acciones conjuntas con los otros dos municipios.

Para concluir, en Vimianzo también hubo concentración, en la que además de la alcaldesa estuvo el diputado socialista Martín Seco, anunciando medidas en el Parlamento gallego contra los cierres. Ahondó en que la reestructuración obligará a los clientes a desplazarse a otra parroquia para realizar cualquier gestión o trámite bancario, afectando “sen dúbida á economía da zona, nomeadamente servizos, hostalaría e comercio”. También dejó claro que “o fenómeno da exclusión financeira derivado da reestruturación bancaria que está a afectar a numerosos concellos galegos, maioritariamente rurais, está a repercutir de maneira moi negativa no benestar da poboación”, mayormente residente en los distintos núcleos rurales.

Entre otras acciones, los tres municipios afectados quieren implicar en las demandas a la Fegamp, al presidente de la Xunta, ministros, responsables del banco y, por último, no descartan emprender acciones legales. Además, pondrán buses (llamar al concello) para el día 2.