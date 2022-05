En A Estrada ya se saborea el salmón con tapas a 2,5 euros

La Festa do Salmón regresa con fuerza a la localidad pontevedresa de A Estrada tras dos años de pandemia, y lo hace celebrando su XLVIII edición en su formato habitual los días 14 y 15 de mayo. Los primeros bocados de salmón ya se pudieron degustar este viernes en los establecimientos Samaná, O Lar, A Taverna da Feira, Amadeus, A Bodeguiña, O Candil, Navegación, 20 Berzas, Enredo, A Bombilla, Eureka y Velis, que ofrecieron diferentes tapas al precio de dos euros y medio.

El escultor y escritor Candido Pazos será este año el encargado de pregonear la Festa do Salmón, cuyo acto central volverá a ser la degustación del rey del río que tendrá lugar el domingo, entre las 12.00 y las 15.00 horas en la Praza do Novo Mercado. Las bandejas, con dos raciones, tendrán un coste de cinco euros. Se ofrecerán en total 20 recetas de los establecimientos Malo Será, Cervela, A Casa do Pan, Ananás, A Bombilla, Mr. Pizza, Velis Nolis Bistró, O Asador de Leo, Os Peares y Valenciaga.

Las actividades del día grande comenzarán a las 12.00 horas en el Teatro Principal con la lectura del pregón y la imposición de los Salmóns de Ouro al pregonero, al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 y al centro de salud de A Estrada “pola súa labor nestes dous anos de pandemia”, explican.

A las 12.30 horas, el espectáculo Sabor de la compañía Culturactiva acompañará a los asistentes a la degustación en la Praza do Novo Mercado, donde a las 13.30 horas tendrá lugar la actuación del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso. Como colofón a la jornada, habrá una actuación de la Coral Polifónica Estradense en el Teatro Principal, a las 19.30 horas.

festival. Además, en esta jornada sabatina, entre las 12.00 a 15.00 y de 20.00 a 23.00 horas, seguirán las jornadas de tapeo en la que participarán diez locales con raciones a 2,50 euros.

La oferta gastronómica de la Festa do Salmón va acompañada de actividades culturales y deportivas. Así, el sábado la jornada comenzará a las 8.00 horas con la celebración del Raid Hípico do Salmón, que por primera vez tendrá carácter internacional y que ya cuenta con 40 caballos inscritos. Por la tarde, la oferta deportiva continuará con la VII edición do Rafting do Ulla, que saldrá a las 16.00 horas del Couto de Ximonde.

Esta jornada finalizará a las 21.00 horas con la celebración del festival Salmón Rock, que tendrá lugar en la Alameda y que contará con las actuaciones del alumnado de la escuela Musikenos.

Además, a lo largo del sábado habrá animación infantil por las calles de este Ayuntamiento pontevedrés con actividades de malabares, trapecistas y circo de calle a cargo de las compañías Troula Animación, Piscores, Javi Javichi y Vol en Temps.