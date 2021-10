Encaixe que marca tendencia na moda e a creación artesán

As centenarias puntillas de encaixe seguen a crear tendencia no século XXI grazas ao bo facer das mestras palilleiras, que trascendeu a outros eidos creativos que apostan hoxe en día por estas labores para complementar e mesmo outorgar un papel protagonista ás súas creacións. É o caso do mundo da moda, pero tamén doutros sectores artesanais que viron no encaixe un complemento perfecto para as súas pezas.

Así se puxo de manifesto na segunda xornada da XXX Mostra do Encaixe de Camariñas Deputación da Coruña, na que as puntillas foron protagonistas no novo desfile de ‘ArtEncaixe’, no que a tradición e a innovación uníronse para crear fermosas pezas.

Once creadores amosaron sobre a pasarela camariñana unhas coleccións que conxugan diferentes obras artesanais con puntillas de Camariñas. Amorote Workshop, Ana Miguens, Charo López Atelier, Egueire ONG, Estilo Aramar, Janet Schulz, La Parabólica de Julia de la Cal, Noelia Peña, Pilar Rodríguez de ‘En Lá’, Silvereia e Xelis LUaces foron quenes aportaron a súa creatividade e exclusividade a esta nova sección da feira palilleira.

“É unha aposta máis que facemos desde a Mostra para continuar coa nosa filosofía de que o encaixe ten múltiples aplicacións e é un elemento que da un toque diferencial a calquera peza”, explicou a concelleira do Encaixe, Encarna Liñeiro.

A xornada do sábado foi tamén a da estrea na pasarela das creacións que participan no XXVII Concurso de Noveis Deseñadores, no que participan vinte e catro mozas e mozos que aspiran a repartirse os 4.500 euros en premios e dar os primeiros pasos no mundo da moda.

Voltaron tamén á pasarela os protagonistas do PequEncaixe e os Grandes Deseñadores, representados este ano por Amaya Fernández, Ana Cabranes, Bikkos, Claudina Mata, Dolores Cortés, Edith del Valle, Esteban Freiría, José Mateos, Lalacó Atelier, Sara Lage, e a camariñana María Campaña.

O colofón á segunda das cinco xornadas da Mostra do Encaixe 2021 púxollo unha das citas musicais máis agardadas: a presentación da Xira no Camiño da orquestra París de Noia, que encheu de son o porto de Camariñas cun concerto especial.

A Mostra do Encaixe permanecerá aberta o público ata o martes, día 12, e na xornada domincal, a partir do mediodía, terá lugar o desfile e performance Sentimentos e emocións da man do estilista internacional Carlos Bardullas, natural da Ponte do Porto (Camariñas). Previamente, ás 11.15 horas terá lugar un novo encontro de encaixeiras e despois, ás 13.00 horas, comezarán os desfiles de ArtEncaixe e De Mujer a Mujer, este último con deseños da ONG Egueire.