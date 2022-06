Está prevista una buena campaña en Noia con berberecho y japónica

La cofradía de pescadores de Noia no baja la guardia. El pasado mes de abril cerraba una de las mejores campañas del registro histórico, con más de 17 millones de euros facturados, y desde entonces no ha dejado de trabajar para conservar sus bancos naturales en las mejores condiciones para el próximo ejercicio.

Especies como la estrella de mar, el cangrejo o la corneta se comen todo el marisco existente en sus concesiones. El patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, destacó que estos depredadores suponen una amenaza porque “comen todo o berberecho que está cerca do canal, como é o de A Misela e O Taboleiro”.

Es por ello que han activado, como todos los años, un dispositivo de limpieza con el fin de preservar el bivalvo de estos ataques que merman considerablemente los recursos marinos. Santiago Cruz explicó que trabajadores del pósito usan quinientas nasas para realizar ese trabajo. “Na lancha da confraría van dous operarios toda a semana, de luns a venres, e quitan cada día uns catrocentos quilos de depredadores”.

Además, en esta época la cofradía San Bartolomé realiza muestreos para conocer el estado de las zonas de producción. De esta tarea se encarga la bióloga de la entidad marinera, Liliana Solís, quien comentó que ya finalizó el trabajo de campo y que tiene pendiente el estadístico.

Sin embargo, Solís ya avanzó que “prevese unha boa campaña de berberecho e de ameixa xapónica. O ano pasado a fina deu un repunte, pero como ten un crecemento tan lento, non me atrevo a dicir nada”.

Realiza un muestreo sistemático. Cuadricula el área y toma una muestra equidistante; se cogen sobre 80 desde la embarcación y con rastro. Ya en tierra, se separan las cuatro especies, se mide, se pesa, se sube la información a una base de datos y se aplican estadísticas.

Al respecto, Cruz también apuntó que durante el ejercicio pasado vieron “bastante ameixa babosa na zona do Freixo. Era cría pequena pero igual xa dá a talla o 70 %. Na pasada campaña houbo pouca desta clase, porque o ano anterior afectáronlle moito as riadas, e bastante fina. A babosa, como veñan riadas, amólana. Este ano veu a choiva repartida e agora vén o verán; penso que non vai haber novidade e que vai ser un ano de babosa”, afirmó.

Los muestreos se repetirán en agosto. La bióloga explica que ahora ya se hacen una idea de cómo va a ser la campaña, “pero ás veces hai mortalidades de fina no verán, polo que en dous meses imos ver o que hai realmente e o que medra. E despois imos ver o reclutamento, o que naceu este ano”, concluyó Solís.