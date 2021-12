Estudian mejorar la garantía de origen de la miel de Galicia

La actual legislación, tanto española como comunitaria, no evita, a juicio del sector apícola y de los expertos, los fraudes que se producen en este tipo de productos tan artesanales y propios de cada zona de origen como la miel. Uno de los engaños que más enfada al sector, ya bastante afectado por otras variables, es el que se produce en los etiquetados, que no detallan bien la procedencia, y también el que algunos productos que no lo son se etiqueten como miel. En el sector siempre ponen como ejemplo la llamada miel de caña. Subrayan que la miel es un producto de origen animal, por lo tanto, los productos de diferente origen que podamos encontrar en el mercado con esta denominación están mal etiquetados. Apredido.