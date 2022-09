Estudian protestar por el bus escolar de A Baña cada jueves

Más de medio centenar de familias de alumnos del CPI de A Baña se concentraron ante el centro para exigir a Monbús “un transporte escolar de calidade, nin máis nin menos que o que as nosas crianzas precisan”, apuntaban desde la AFA Avania. Además, quisieron dejar claro que “se non se solucionan os problemas coa concesionaria, é moi posible que repitamos o mesmo acto cada xoves, ata estar conformes coa solución”.

En concreto, los padres y allegados de los escolares denunciaron los retrasos del transporte en estos primeros días de clase, con algún caso en el que el autocar ni apareció. Asimismo, lamentaban la antigüedad de los buses, alguno sin cinturones de seguridad, si bien parece que este problema en concreto ha sido paliado con nuevos vehículos. Y la guinda la puso en la jornada inaugural el servicio de un microbús de veinte plazas que, siempre según los afectados, circuló con treinta chavales, obligando a algunos a realizar el trayecto de pie.

En la concentración estuvieron presentes los tres grupos políticos, PP, PSOE y Compromiso, aplaudiendo desde la Asociación de Familias do Alumnado Avania su firme respaldo. “Agradecemos tamén a participación e apoio a o equipo educativo e de servizos do CPI por mostrarnos o seu apoio e estar presentes tamén, así como ás compañeiras do ANPA do IES Terra do Xallas que tamén fixeron acto de presencia”, destacan desde la directiva.

En cuanto a los avances y pasos dados con la Consellería de Mobilidade, los afectados afirman que obtuvieron el compromiso autonómico de que la aprobación de las nuevas rutas “xa está posta en marcha, e agardamos que a implementación de buses de seis ou menos anos tamén sexa unha realidade a partir de agora”, explicaban a este diario, tras detectar alguno matriculado en 2007.

Y por su parte, desde la Xunta confirmaban que van a estar “en permanente contacto coa empresa titular da concesión para tratar de resolver con axilidade os posibles desaxustes e garantir así o traslado de todo o alumnado segundo as condicións vixentes de puntualidade e características técnicas dos autobuses”, según exponían estos días.