Exigen estudiar el trazado alternativo a la variante de Ribeira antes de expropiar

El proyecto de la Xunta de Galicia para la construcción de la variante de Ribeira avanza por la vía administrativa esquivando el rechazo de la plataforma de afectados y de los grupos políticos de la oposición representados en la Corporación municipal (PBBI, PSOE, BNG y Suma Ribeira).

Y es que, tras la publicación en el Diario Oficial de Galicia de la aprobación del proyecto de trazado y el estudio de impacto ambiental, los nacionalistas exigen que, antes de expropiar los terrenos, se cumpla el acuerdo plenario para realizar un estudio técnico que permitiría evaluar la viabilidad de mejorar la vía provincial DP-7301 (Xarás-Frións) como alternativa.

A pesar de lo avanzada que está ya la tramitación del proyecto diseñado por la Xunta, el alcalde ribeirense, Manuel Ruiz, parece dispuesto finalmente a encargar ese estudio, aunque ya advirtió que, dado que ese acuerdo plenario se adoptó en su día sin que hubiese consignación económica para ello, deberán aprobarse antes los presupuestos del presente ejercicio para habilitar una partida a tal fin.

Cabe recordar que Ruiz no presentó ante el pleno el presupuesto municipal de 2022 porque gobierna en minoría y no encontró los apoyos necesarios en la oposición.

De momento, el Bloque acusa al PP de “seguir adiante co proxecto decidido unilateralmente polo alcalde e polo Goberno galego a pesar de existir acordos plenarios para estudar un trazado alternativo”. Es más: esta formación sostiene que el regidor pospuso la realización del estudo comparativo entre el trazado de la Xunta y el de la carretera de Xarás a Frións “para darlle marxe á Xunta a aprobar o trazado actual”.

“O alcalde non ten interese en buscar o consenso, e por iso o seu partido, tanto no Concello como na Xunta, mostra unha falta de talante diante dunha actuación que prexudica á veciñanza e compromete o futuro de Ribeira nas próximas décadas”, señala el portavoz del BNG, Luis Pérez, quien denuncia además que “os populares están axilizando os trámites de expropiación dos terreos para iniciar as obras antes de ter os informes técnicos que avalíen o trazado alternativo apoiado pola veciñanza e por todos os grupos da Corporación municipal, agás o Partido Popular”.

Así pues, Luis Pérez insta al mandatario ribeirense a “deixar de defender en exclusiva os intereses do seu partido e a cumprir os mandatos plenarios”. En este sentido, le recuerda que “ten a obriga de facer ese estudo independente no que se valore a proposta do BNG de reformar a estrada de Xarás-Frións para convertela na circunvalación que Ribeira precisa”.

LOS ARGUMENTOS. Quienes defienden que mejorar el trazado de la carretera Xarás-Frións sería suficiente para dotar a la ciudad de Ribeira de una variante a la altura de las necesidades argumentan que implicaría un menor impacto ambiental, al no ser necesarios grandes movimientos de tierra; que tendría un menor impacto social, al no afectar a núcleos habitados; y que sería más económica, al ser precisa sólo la mejora del trazado actual suavizando las curvas y construyendo carriles de subida y de bajada adicionales.

“Esta proposta para facer a circunvalación por Frións, alén de beneficiar a barrios tan poboados como Fafián, Coveliño, As Avesadas e o centro urbano de Ribeira, daríalle servizo á poboación e a negocios de Carreira e de Aguiño. Ademais do anterior, as persoas que baixan de Corrubedo, Olveira, Oleiros e Artes ao centro de Ribeira poderían escoller esa alternativa para desembocar directamente nos aparcadoiros disuasorios de As Avesadas coa conseguinte redución do tráfico rodado no centro urbano”, explican al respecto desde la formación nacionalista.

Finalmente, el Bloque advierte que “non imos rendernos nesta reivindicación e seguiremos traballando para que non se impoña un proxecto feito polo PP de maneira unilateral e sen consenso”.

delegribeira@elcorreogallego.es