Exigen la retirada de la tirolina de Os Tilos ‘impuesta’ a los vecinos

La asociación de vecinos de la urbanización Os Tilos de Teo acaba de recibir el firme respaldo de los cuatro concejales del PSOE y los siete del PP en su demanda para que se retire la tirolina que se está instalando en zona verde. Por su parte, los cuatro munícipes que gobiernan en una Corporación de diecisiete se niegan, afirman que se comunicó a los representantes vecinales y que no gestionan en base a quejas, sino “en función de criterios políticos e técnicos”.

Ante lo que se antoja como una delirante argumentación –ante su surrealista minoría en pleno y las reivindicaciones de los propios administrados–, los socialistas presentarán una moción en el pleno aclarando que se hacen eco del parecer de los lugareños, instando la eliminación del elemento de ocio (de veinticinco metros) y exigiendo respuestas eficaces a las “necesidades e melloras” que se reclaman en esta importante zona residencial.

Y por parte del PP, su portavoz José Manuel Guerra, cree “absolutamente innecesario ese custoso investimento, que contrasta de xeito escandaloso co notable estado de abandono que presenta ese polígono residencial, con numerosas fochancas nas rúas, graves deficiencias nas beirarrúas e abandono xeral”.

Guerra anuncia que también llevarán esa postura que comparten con los vecinos al pleno de la Corporación municipal, subrayando que “o grupo municipal popular sempre estivo do seu lado, avalando as súas demandas, como trasladamos en numerosos plenos do Concello ao longo dos últimos anos”. Además, explica que “tamén nos opuxemos no seu momento, cando a concelleira de Urbanismo era a socialista logo cesada Uxía Lemus, á creación da praza circular dos Tilos que, o mesmo que a tirolina, tampouco quería ninguén e non era algo imprescindible”.

Para concluir, y después de que los cuatro gobernantes hicieran hincapié “no moito uso” que prevén haga de la tirolina un censo de “200 crianzas” menores de 14 años, y también que se lo trasladaron a representantes de la AA VV, los propios afectados replican que “es mentira”, porque no se les llegó a advertir “ni por carta, ni por correo electrónico ni WhatsApp ni nada”.