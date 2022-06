Expertos analizarán en Lalín los nuevos cambios educativos

nacida con polémica, como no podía ser de otra forma, la conocida como Ley Celaá (apellido de la ministra que la ha defendido), genera todo tipo de críticas. La última ha sido por las portadas de los libros de texto, que a juicio de sus detractores “imitan carteles de festivales de rock y activismo político para cambiar el mundo”. Que banalidad. A mi me gustaría que fuese realmente la educación, ese pilar que garantiza el bienestar indifividual y colectivo y la igualdad de oportunidades, lo que realmente preocupa. Aunque si fuese así, en España no se habrían aprobado ocho leyes educativas en 40 años de democracia. Cada gobierno, la suya, incluso a veces antes de que la anterior se hubiera implementado en el sistema. Así nos va.