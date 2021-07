Familiarizan aos máis pequenos de Ames coa tolerancia e diversidade

Coa chegada das vacacións de verán, a concellaría de Educación do Concello de Ames pone en marcha distintos programas para facilitar a conciliación familiar e laboral, entre elas puxo en marcha, entre os días 23 ao 30 do pasado mes, o programa de conciliación Xuño Lúdico. Ao longo desa semana, un total de146 nenos e nenas que participaron na iniciativa (65 deles no CEIP da Maía, de Bertamiráns, 44 no EEI Milladoiro e 37 no CEP de Ventín) realizaron diversas actividades centradas na educación da diversidade sexual e os roles de xénero. Un exercicio co que o Concello pretende familiarizar aos máis pequenos con valores como a tolerancia.

O Xuño Lúdido e unha iniciativa que ofrece un amplo abano de actividades educativas e culturais pensadas para os cativos/as de aquelas familias que precisen conciliar a súa vida familiar e laboral unha vez rematado o curso escolar. E este Lúdico tivo como obxectivo que os nenos e nenas coñezan diferentes realidades familiares e distintas maneiras de concibir os roles de xénero.

CANONS SOCIAIS Desde o departamento municipal de Educación amiense sinalase que os canons sociais e culturais establecen uns determinados comportamentos propios de “mulleres” ou de “homes” como poden ser maior dozura, intuición, submisión ou sensibilidade nas mulleres ou agresividade, eficacia, tenacidade, seguridade e autoridade no caso homes.

Tamén na configuración familiar podese apreciar este condicionamento, indican as fontes, “cos roles que cumpre cada un dos membros da mesma, os coidados, a súa composición”.

E por elo, que para transmitirlle esta información de maneira lúdica e adaptada a idade, os nenos e nenas participantes recibiron a visita de habitantes de diferentes planetas que representaban familias de diversidade sexual: monoparentais, homoparentais, tradicionais, con

fillos ou fillas doutras relacións.

O alumnado pouido facer comparativas entre os modelos de familias “tradicionais” e os diversos tipos de familia que poden existir e que, probablemente, estean presentes no seu contorno máis próximo. A través destas visitas reflexionouse con pequenos sobre o concepto e familia, xénero e coidados.

CUBRIR NECESIDADES Desde o Concello de Ames lembran que o Xuño Lúdico permite que as familias inscriban ás crianzas en función das súas necesidades de conciliación, ofertando tamén un servizo de almorzo, que comeza ás 7.30 horas, e outro de xantar, cuxas usuarias e usuarios deberán ser recollidos antes das 16.00 horas.

O horario das actividades vai de 9.00 horas ás 14.30 horas. Desta maneira, as familias poderán combinar servizos e horarios segundo precisen. As monitoras e monitores coidan das cativas e cativos en todo o momento. Aquelas nenas ou nenos con necesidades especiais tamén contan coa atención individualizada dun monitora ou monitor durante todo o programa.

Campamentos urbanos para senior, cursos de natación, Seráns en Tapia con contacontos, son algunhas das outras actividades coas que o Concello de Ames facilita o verán as maiores, xóvenes e pequenos do municipio, que tamén disfrutan dunha variedade de concertos, todo elo sen perder de vista as medidas do protocolo antiCOVID.