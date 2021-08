... “Faría unha pista de tenis preto da piscina”

Residente no Milladoiro, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños?

Pois a verdade que o primeiro que faría para mellorar a vida no Milladoiro teñoo moi claro: sen dúbida, o sistema de autobuses, xa que considero que hai poucos durante o día, conforme os que pasaban ca empresa anterior, e ademais penso que son bastante caros para o traxecto que fan de apenas cinco quilómetros. En segundo lugar, cambiaría as zonas verdes porque apenas hai e son moi necesarias no día a día dunha vila con tanto neno e tanta poboación. Por último, poría unha pista de tenis preto da piscina municipal, xa que así despois poderías irte dar un baño.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que más me gusta de vivir no Milladoiro é a cercanía que temos con Santiago, dado que estamos moi preto do centro e se queremos ir en calquer momento apenas temos cinco minutos até o centro da cidade.

E o que peor lleva?

Por último, o que menos me gusta de vivir no Milladoiro é o prezo dos autobuses e as escasas zonas verdes que hai na cidade. Ademais de que non hai demasiadas instalacións deportivas que non estean adicadas ao fútbol ou ao baloncesto, e hai moitos máis deportes alén de tan só eses dous .