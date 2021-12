Feijóo respaldará que se amplíe la depuradora de Sisalde si se cofinancia

Otro de los asuntos tratado fue la posible ampliación del centro de salud de Bertamiráns, donde se atiende a 15.671 pacientes. El alcalde de Ames le trasladó al presidente de la Xunta la voluntad de poner a disposición de la Administración autonómica los terrenos necesarios –a un lado de las actuales dependencias–para dicho redimensionamiento... Y Feijóo se centró en divulgar las mejoras llevadas a cabo en las infraestructuras sanitarias del municipio, como el nuevo centro de salud del Milladoiro o la reciente reparación del ambulatorio de la capital.

En la entrevista, Blas García le propuso al titular del Ejecutivo gallego la construcción de un centro de día de atención a mayores, destacando que ya existe una parcela en Bertamiráns que se cedería a la Xunta de Galicia con el objetivo de ejecutar dicha infraestructura. El mandatario destacó la necesidad de disponer de un centro de día público de atención a los mayores para prestar el citado servicio a la población mayor, comprometiéndose el presidente gallego a estudiar la viabilidad de este proyecto. En cuanto a educación, Feijóo valoró que en los próximos dos años está prevista la construcción de un nuevo CEIP en el Milladoiro –con un presupuesto de 4,5 millones de euros– y la ampliación del CEIP Campo do Muíño con media docena de nuevas aulas.

En este sentido, Blas García destacó “os investimentos que se van a realizar no noso concello, especialmente no ámbito educativo, como son o novo CEIP de Milladoiro ou a ampliación do CEIP de Agro do Muíño; así como a construción do centro de saúde de Milladoiro”. Asimismo, le entregó al máximo responsable de la Xunta un libro de fotografías de Ames, un libro de Filomena Fraga, otro de Maximino Viaño y artesanía de Rosa Lista.