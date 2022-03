Fernando Fraga honra a Piazzolla cun tango na fervenza do río Ézaro

DUMBRÍA. O acordeonista ceense Fernando Fraga vén de publicar un novo vídeo da serie Lugares Emblemáticos da Costa da Morte, que nesta ocasión ten como marco a fervenza do río Ézaro, xuntando así a música do seu acordeón coa beleza paisaxística dun espazo único e o saber de Pepe do Fieiro, un gran coñecedor e apaixonado do Monte Pindo.

Para esta ocasión, Fernando Fraga elixiu o tango Sentido único, do bandoneonista e compositor arxentino Astor Piazzolla. Asegura que “sempre é un bo momento para tocar música de Piazolla e ademais o pasado ano conmemorouse o centenario do seu nacemento”.

Unha peza musical que se complementa no vídeo cunha entrevista ao coñecido Pepe do Fieiro, que conta ao propio Fernando Fraga dende os movementos xeolóxicos que encauzaron o río Xallas para que desembocase formando unha fervenza, ata as múltiples lendas de celtas, gregos, romanos e, sobre todo, mouros, que encheron de vida e historia o mítico Monte Pindo, tamén coñecido como o Olimpo Celta. Pepe di que, segundo a lenda, nunha fonte do macizo granítico reside unha moza loira á espera de ser desencatada nun amencer de San Xoán. Seguro que gozou da música do acordeón de Fernando Fraga.

Este novo vídeoclip vén a sumarse aos gravados por Fernando Fraga na Capela do Pilar de Corcubión, onde interpretou obras de J. S. Bach; no Museo Fernando Blanco, de Cee, cunha sonata de D. Scarlatti; no Museo da Pesca, de Fisterra, con música de F. Angelis; no castelo de Vimianzo co tema Asturias de I. Albéniz; e no dolmen de Dombate, en Cabana de Bergantiños, onde interpretou co seu acordeón a Primavera, de Vivaldi.