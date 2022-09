Feros Corvos despide o verán xalleiro con lírica e tipografía

O Festival Feros Corvos de Santa Comba encara un mes de setembro cheo de actividades e, este mesmo sábado, a deseñadora de tipografías María Ramos impartirá unha conferencia titulada Tipografía, a forma da palabra a partir das seis da tarde na casa da cultura. Ademais, ao día seguinte o escenario trasládase á biblioteca municipal (18.00 h.) para desfrutar dun recital poético musical con Noriko Fukushima e Haruna Tabeke ó son do piano.

Hai que lembrar que a capital xalleira xa foi marco de catro actuacións deste evento, unha iniciativa do Ateneo Xalleiro que coorganiza co Concello de Santa Comba e forma parte do programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia. E, precisamente, abriu o ciclo o concerto titulado As Músicas do Camiño de Santiago a cargo de Mercedes Hernández e Fernando Reyes, que tivo lugar o 26 de xuño na capela de Rubín. Chegaron despois o recital de novos talentos musicais na biblioteca e a actuación de Cuarteto Novecento na capela de Santa Catalina. E xa máis recentemente impartiuse unha conferencia na casa da cultura Hirofumi Matsuoka, presidente da Asociación Shikoku Henro Tomonokai (ruta de peregrinaxe xaponesa irmandada ó Camiño de Santiago).

Respecto do resto de actividades durante o presente mes, na seguinte fin de semana Feros Corvos ten programadas dúas conferencias e outro recital poético musical. O sábado, 10 de setembro, desde as seis tarde e na casa da cultura, a lingüista María do Carme Parafita disertará sobre A mente multilingüe e o domingo no mesmo lugar, pero á unha da tarde, a crítica literaria Teresa Seara será a encargada de impartir unha charla baixo o título de Os feros corvos do Batallón Literario da Costa da Morte.

De mesmo xeito, esa mesma xornada, a do dómingo 11 de setembro dende as 18.00 horas, a cultura trasládase á vivenda sociocomunitaria con un recital moi atractivo de Manuel Rivas e Vertixe Sonora Ensemble titulado En salvaxe compaña, dirixido por Nacho de Paz e coa participación da mezzosoprano Fredrika Brillembourg, quen subiu ó escenario dos principais teatros de ópera do mundo e cantou coas principais orquestras e incluso chegou a actuar baixo a batuta de directores de moito prestixio como Plácido Domingo. Ademáis, esta estadounidense que recibiu críticas moi positivas en rotativos con moita reputación como o New York Times, aproveitará a súa estadía en Santa Comba para estrear en España dúas importantes composicións contemporáneas: It do francés Franck Bedrossian; e The Raven, monodrama para mezzosoprano e 12 músicos composto polo xaponés Toshio Hosokawa baseándose no famoso poema homónimo da autoría de Edgar Allan Poe.

Este ciclo cultural continúa na capital xalleira o sábado, 17 de setembro, coa intervención da poeta Yolanda Castaño e Carlos Méndez ó contrabaixo, quenes protagonizarán un recital poético musical a partir das seis da tarde na Casa do Pozo. Hai que destacar que Yolanda Castaño, que ten obras traducidas a 35 idiomas, é unha gran xestora cultural e conta con un palmarés de premios como poucos poetas xa que despois de gañar o Fermín Bouza Brey no ano 1995, fíxose merecedora dos premios da Crítica Española (1999), Espiral Maior (2007) ou El Ojo Crítico (2009), entre outros.

O remate do Feros Corvos, festival do son e da palabra está previsto que chegue o domingo, 18 de setembro, ás seis da tarde na biblioteca municipal, con un recital poético musical que contará coa voz de Ismael Ramos e a interpretación ó piano de David Durán.