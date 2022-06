Fillos e Amigos de A Estrada rindió homenaje al fundador y presidente Alfonso Varela

La Asociación de Fillos e Amigos de A Estrada celebrará el próximo sábado 18 su tradicional acto conmemorativo, en el que recordarán la figura de su fundador y presidente, Alfonso Varela Durán, fallecido el 29 de noviembre de 2017. Un acto que contó con la presencia del director xeral de Política Lingüística, Valentín García, el presidente de la Academia Xacobea, Xesús Palmou, y el alcalde de A Estrada, José López Campos, entre otras personalidades.

El programa de la jornada se abrió a las 19.00 horas con una concentración de los integrantes de la entidad en la Praza da Constitución, acompañados por la música de un cuarteto de la Banda de Gaitas de Barbude. Posteriormente tuvo lugar la ofrenda floral delante del monolito de Marcial Valladares con la laudatio al erudito de Vilancosta y una mención a la memoria de Alfonso Varela Durán y José Ramos Durán, en la que intervinieron el presidente de la Asociación, Ramiro Varela Cives, y diversas autoridades municipales.

En su discurso, Varela se felicitó por la vuelta a la normalidad, “grazas o cal é posible que nos xuntemos nesta data, aquí, diante do monólito a Marcial Valladares, para renderlle homenaxe ás persoas que formaron parte da inmensa familia de Fillos e Amigos da Estrada ao longo das máis de catro décadas de existencia. Todos eles, dalgún xeito, son responsables do camiño percorrido, dos éxitos e da pervivencia do espírito dos seus fundadores”, indicó Varela Cives.

Tras rememorar al fundador y cofundador, recordó a otros socios fallecidos y explicó que “a ofrenda neste lugar quere simbolizar o respecto e admiración que temos por aqueles estradenses que como Marcial Valladares e a súa irmá Avelina, escribiron páxinas fermosas da nosa historia e levaron o nome da Estrada con orgullo polo mundo. Ao igual que aquelas persoas, estradenses de corazón, que sin ter nacido na Estrada traballaron para ela, colaboraron nos seus proxectos, ou fixeron dela o seu fogar. Na nómina de mais de 200 premiados ao longo dos anos temos un reflexo fiel do potencial que ten o nosa comarca nas máis diversas actividades”.

El último acto de la jornada, a partir de las 20.00 horas fue la celebración de la misa anual por los estradenses fallecidos en la Iglesia parroquial de la localidad, con una pequeña despedida del conjunto de los asistentes a la salida del acto religioso.

En esta ocasión no celebraron ni la tradicional comida o cena, actividad que retomarán en próximos encuentros.