Fin de obras en un centro de salud de Bertamiráns que piden ampliar

Por su parte, el alcalde Blas García aprovechó la visita para reiterar la necesidad de ampliar el centro de salud de la capital municipal, recordando que “Ames é o Concello que máis medra de Galicia e que non sempre medraron ao mesmo ritmo os servizos que require”. De cualquier modo, mostró su satisfacción porque Sergas y administración local estuvieran de acuerdo en las reivindicaciones históricas que en materia de salud llevaba haciendo la vecindad durante años tanto en O Milladoiro, con la puesta en marcha del nuevo dispensario, como con la remodelación del de Bertamiráns.

Al hilo, en el transcurso de la visita, el mandatario maiano solicitó al delegado territorial que agilizase la ampliación del centro de salud de la capital de Ames, comprometiéndose a que el ayuntamiento acometería las diligencias necesarias para ceder al Sergas el terreno público que poseen al lado del dispensario: “No seu momento, a través dunha videoconferencia co conselleiro pediramos a ampliación do Centro de Saúde de Bertamiráns, para o que por sorte contamos cun espazo de titularidade municipal ao lado, polo cal será moito máis doado facer esa cesión do terreo ao Sergas”, apostillaba.

A su vez, Trenor subrayó que en lo que atañe a la comarca de Santiago, la Consellería de Sanidade reserva importantes partidas en el presupuesto 2022 de cara a seguir mejorando la calidad asistencial en esta área. Concretamente, más de 8,7 millones de euros para la reforma del CHUS y 500.000 euros para la mejora del hospital psiquiátrico de Conxo, así como otra partida de un millón de euros para reformar el centro de salud de Conxo.

El delegado autonómico destacó que desde el año 2009, la Xunta de Galicia construyó o reformó un total –con esta nueva actuación– de 91 centros de salud, lo que supuso actuar sobre 75.000 metros cuadrados. Junto a las obras que están en marcha, la inversión de la Administración gallega en estos doce años suma cerca de 120 millones de euros en infraestructuras sanitarias dedicadas a la atención primaria.