Fisterra únese ó sistema de seguimento en contra da violencia de xénero

Fisterra. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, e o alcalde de Fisterra, José Marcote, acordaron este luns a incorporación do Concello ao sistema de seguimento integral contra a violencia de xénero. Unha decisión adoptada na sesión de constitución da xunta local de seguridade, na que tamén quedou acordada a creación da mesa de coordinación policial para atención ás vítimas de violencia machista.

Na xuntanza, celebrada no salón de plenos da casa consistorial fisterrana, avaliaron igualmente a criminalidade no municipio. Os datos da Subdelegación do Goberno amosan que o Concello de Fisterra “é seguro” e as forzas e corpos de seguridade “seguirán traballando para a mellora constante”. Neste encontro participaron tamén representantes municipais, da Benemérital e os da Policía. M.L.