Fogar do Santiso y Costa da Morte ‘devoran’ el Fórum Gastronómico

El reciente Galicia Fórum Gastronómico (GFG) celebrado en A Coruña dejó un buen sabor de boca en la comarca, después de galardonar al Fogar do Santiso, representado por sus titulares José Santiso y Chus Vázquez, con su

Premio a la Sostenibilidad. Además, el geodestino Costa da Morte formará parte activa de la nueva marca gastronómica A provincia que sabe.

Así, dicho reconocimiento a la pareja teense que regenta el Fogar do Santiso se orienta a “proyectos, tanto de restaurantes como de otros ámbitos profesionales, que se sustentan sobre los principios del desarrollo sostenible”. Desde el GFG destacan la labor desarrollada en pro de la alimentación sostenible por la empresa, un ejemplo a seguir en el sector de la hostelería desde hace años.

“No Grupo Fogar do Santiso a sustentabilidade forma parte do noso ADN. Vivimos comprometidos coa nosa terra desde hai 30 anos. Somos pioneiros na gastronomía 360º e agradecemos este premio que vén recoñecer o esforzo destes anos, cando non estaba de moda e nos chamaban tolos”, afirman los propietarios del establecimiento.

El modelo Fogar comenzó su conversión a la producción ecológica en el año 2008. Posteriormente, se convirtió en el primer restaurante de España con una huerta ecológica certificada asociada a un restaurante. El esfuerzo de esta empresa familiar ya los hizo merecedores de otros premios, como Triodos Bank Empresa Sostenible. Fueron también invitados en el año 2019 como un ejemplo a la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Cambio Climático. Y, asimismo, el Fogar es auditor de la red de comedores de Inditex.

Por su parte, el geodestino Costa da Morte, representado a través de CMAT, que preside Mónica Rodríguez, formará parte activa y estará integrado en la nueva marca gastronómica de A Coruña, A provincia que sabe, que fue presentada en la ciudad herculina. Acudieron al mencionado acto, en representación de Costa da Morte Asociación Turística (CMAT), su secretario, Pepe Formoso; el vicepresidente de la Diputación de A Coruña, Xosé Regueira, quien además fue el encargado de dar a conocer la marca y el proyecto; y Marta Rodríguez, responsable de la secretaría técnica.

La nueva marca ya estará funcionando a comienzos del próximo año a partir del pistoletazo de salida en Fitur 2023. Además de representantes de Costa da Morte Asociación Turística, también estaban invitados los demás geodestinos de la provincia de A Coruña. Acudieron asimismo representantes turísticos del Concello de A Coruña, de la Asociación de Concellos do Camiño Inglés y del GALP Golfo Ártabro Norte, así como Cociñeiros da provincia da Coruña, defensores de la gastronomía km 0.

A provincia que sabe representa a los ocho geodestinos de la provincia. La marca turística y gastronómica identificará los productos agroalimentarios y los establecimientos de restauración que apliquen parámetros de calidad y sostenibilidad. “Será unha marca paraugas para a promoción conxunta de todos os xeodestinos”, destacó Regueira, quien recalcó el “papel fundamental dos entes de xestión na profesionalización do sector turístico”.

Costa da Morte Asociación Turística y los demás entes de gestión de los geodestinos de la provincia podrán validar la incorporación a la marca de empresas de especial compromiso con la calidad y la gastronomía del territorio. La Diputación apoyará la dinamización del proyecto turístico. La marca, simbolizada por una gran cuchara en forma de ese, representa las tres eses en las que se apoya: saber, sabor y sostenibilidad. “Queremos poñer en valor a singularidade e calidade dos nosos productos; a cociña dos xeodestinos”, apuntó Xosé Regueira.