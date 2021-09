... “Fomentaría el deporte en los exteriores”

Residente en O Milladoiro, soltero, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Yo la verdad es que de O Milladoiro sí que cambiaría algo; mejoraría, por ejemplo, lo que viene a ser el transporte público, pues, para ser un lugar relativamente pequeño y tranquilo, no tiene sentido la tarifa que se paga. A mayores, la frecuencia es paupérrima y los fines de semana te dejan tirado si no cuentas con un vehículo propio. En segundo lugar, aumentaría las zonas para practicar el deporte al aire libre, porque la gente desde la pandemia ya casi no se atreve a ir a gimnasios y a espacios de este tipo a entrenar. Por último, mejoraría la nueva zona verde, ya que me parece que es una muy buena idea, pero es necesario mejorar.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir en O Milladoiro es que es un pueblo acogedor y con su encanto particular, ya que todo el mundo adora este tipo de cosas. Además, está cerca de todo.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que menos me gusta de vivir en O Milladoiro es lo que decía antes: una mala gestión de los transportes públicos que imposibilita que la gente se pueda mover con tranquilidad por las diferentes zonas de las afueras de la ciudad (Santiago, Bertamiráns o zonas colindantes).