Formación inclusiva e preventiva dos máis novos na Costa da Morte

Un total de quince nenos e nenas das escolas unitarias de Torrexallóns e Traba de Laxe participaron nunha nova xornada de sensibilización posta en marcha pola asociación Íntegro. Nesta ocasión, foi a través de Diversescola, unha iniciativa incluída no programa Capacíta-T para achegar aos máis cativos e cativas da Costa da Morte a diversidade e a inclusión a través do xogo e do entretemento.

Dada a curta idade do alumnado, a actividade centrouse exclusivamente na representación dun contacontos guiado que logrou atraer o interese e a participación da cativada, tanto na escenificación da lectura como nas conversas mantidas ao remate para afianzar conceptos relacionados coa inclusión e coa diversidade. Unha experiencia, sen dúbida, moi enriquecedora na que diversión e aprendizaxe van da man.

Diverescola é unha acción de sensibilización desenvolvida por Íntegro no marco do programa de capacitación da sociedade Capacíta-T, encamiñada a educar en valores ao alumnado de Infantil e Primaria dos centros educativos da Costa da Morte, co obxectivo de formar, xunto ao profesorado, persoas comprometidas coa diversidade funcional, romper as barreiras mentais e propiciar a normalidade e a inclusión real.

A través do xogo e do entretemento, os máis cativos terán a oportunidade de reflexionar e flexibilizar sobre crenzas erróneas, xa consolidadas, en torno ás persoas que son diferentes ou teñen diferentes capacidades, ata darse conta das súas potencialidades, aprender a respectalas e descubrir a riqueza e a importancia da diversidade.

“Deste xeito, promoveremos actitudes positivas no alumnado para combater a discriminación e a desigualdade”, afirman ao respecto.

Ademais deste programa de sensibilización, Íntegro tamén promove cada ano outras campañas formativas e divulgativas entre a poboación estudiantil, como a de prevención de lesións medulares, coa que seguen a percorrer as aulas dos institutos da Costa da Morte que solicitan estas iniciativas.

Pola súa banda, a Asociación Vieiro continúa desenvolvendo o programa de prevención deportiva que esta entidade leva a cabo baixo o lema Xogo limpo.

TALLER. A última sesión tivo lugar o pasado luns e desenvolveuse en colaboración co Club de Hockey Lubiáns. Co auditorio do Fórum de Carballo como escenario, os xogadores da referida entidade participaron no taller titulado Con extremo cuidado. O obxectivo desta iniciativa é brindar información sobre os efectos, consecuencias e riscos asociados ao consumo de substancias, enfocándose no tabaco, o alcol, as bebidas enerxéticas e o cannabis. O taller foi impartido pola psicóloga Lara Periscal.

A Asociación Vieiro agradece a excelente disposición de todos os clubes deportivos participantes neste programa, así como todas as facilidades brindadas polos seus equipos directivos, entrenadores e entrenadoras. “Sen a súa colaboración e sensibilidade non sería posible levalo a cabo”, afirman desde o citado colectivo carballés.

Esta asociación naceu no ano 1991 e actualmente é unha entidade prestadora de servizos sobre drogodependencias, adiccións e saúde.