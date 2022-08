Formáronse en deseño web 15 mozos da comerca do Sar

O tenente de alcalde de Rois, Manuel dos Santos, vén de presidir, xunto á xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade, Judit Fontela, o acto de clausura e entrega de diplomas do obradoiro Xuventude en Acción 2021, promovido polos concellos de Rois, Padrón e Dodro e que contou cun financiamento de 350.000 € da Xunta.

O obradoiro formou a un total de quince mozos e mozas pertencentes aos tres concellos da comarca do Sar na confección e deseño de páxinas web. O acto de clausura tamén contou coa presencia do alcalde en funcións de Padrón, José Ramón Pardo; do alcalde de Dodro, Xavier Castro e do edil de Emprego de Dodro, Abel Tarrío.

Judit Fontela destacou a colaboración e a implicación dos concellos para con esta formación, destacando que “este é un excelente exemplo de colaboración entre as administracións”. Ademais, a xefa territorial da Consellería de Emprego e Igualdade subliñou o esforzo do alumnado e felicitounos polo aproveitamento da formación que “é un trampolín non só para seguir formándovos senón tamén como saída laboral, xa que a confección de páxinas web é unha especialidade con moita demanda”.

Judit Fontela tamén aproveitou o acto para anunciar que os tres concellos terán un novo obradoiro de emprego destas características o ano que ven, e cun maior investimento, que cifrou en 500.000 euros, aínda que subliñou que “probablemente non será de confección de páxinas web” , dixo.

Pola súa banda, o tenente de alcalde de Rois, trasladou os parabéns do Concello ao alumnado. O alcalde en funcións de Padrón, José Ramón Pardo, dixo que coa formación recibida as persoas participantes “están preparadas para buscar unha saída profesional” e o alcalde de Dodro, Xavier Castro, agradeceu o esforzos dos mozos e das mozas participantes.

Durante esta formación os mozos aprenderon a confeccionar páxinas web, a traballar as linguaxes propias de programación e o xestor de contidos que logo aplicarían á creación de dúas propostas web relacionadas cos montes en man común.