Formoso coincide en que urxe solo industrial en Melide

Este luns, o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, participou nunha reunión coa Asociación de Empresarios Terra de Melide (Asetem) onde coincidiu na necesidade de dotar, “canto antes”, de solo industrial ao municipio “para que non se produza unha fuga de empresas e para que poida haber oportunidades de xeración de emprego”, sinalou.

O encontro mantido co presidente e co vicepresidente da entidade, Manuel Vázquez García e Rodrigo Fernández Pombo, xunto co primeiro tenente de alcalde de Melide, José Antonio Prado, e no que tamén estivo acompañado dos deputados provinciais Bernardo Fernández e Antonio Leira, enmárcase dentro dunha rolda de encontros que se está a facer cos sectores produtivos para a elaboración dos orzamentos da Deputación de cara ao próximo exercicio.

O tema principal foi a necesidade de crear solo industrial en Melide, ante as dificultades para desenvolver o solo que estaba previsto no Plan Xeral municipal, para o que se barallan dúas posibilidades: ampliar o polígono existente ou facelo nun novo emprazamento. O presidente provincial expresou o seu compromiso de que a Deputación “implicarase, na medida en que as nosas competencias o permitan, no desenvolvemento dunha localidade que é capital comarcal, que ten moito dinamismo económico, moita presenza de autónomos e de empresas de certo calibre”, afirmou.

“Buscaremos alternativas e intensificaremos co SEPE a concreción do desenvolvemento de solo industrial. Pero dá igual quen o promova; o importante é que se faga canto antes mellor”, afirmou durante a citada reunión.