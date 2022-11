Forte malestar pola ruptura das relacións do mandatario teense coa plataforma de Casalonga

A Plataforma Casalonga Limpa de Residuos confirmaba que o rexedor de Teo decidiu “para a nosa sorpresa, a ruptura unilateral de relacións” con eles, unha nova que corroboraba o ínclito, botándolle a culpa aos “insultos públicos do seu presidente”.

O comezo da polémica, como non, tivo como marco as redes, nas que o citado presidente aludía á intención do actual mandatario, que goberna con 3 edís a unha Corporación de 17, de non presentarse ás eleccións (deixándolle oco a María López). Pois ben, nesa conversa insinuaba que o mandatario podería “dejarse algunas cosillas arregladas” como ao seu xuízo fixo outro predecesor cas concesións locais, se ben logo deixaba claro que esperaba “equivocarse”. Pois semella que a matización non foi dabondo, porque comezaron a saír tanto detractores como seguidores nunha lea sen demasiado senso pra quen cobra dos petos dos veciños... incluíndo as súas críticas.

E se os acólitos dun dos rexedores con menos apoio da historia de Teo non eran dabondo, Rafael Sisto decidía cargar de frente contra os que lle pagan as lentellas, espetándolles que “entendo que quen cala outorga, e non vin que a Plataforma condease e se desmarcase dos insultos do seu presidente. E non me vale que non actuaba como presidente, porque a inconsciencia e a macarrada debe ter un límite”. Cousas veredes.