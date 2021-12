Frades abriu o programa de Nadal cun mercado

A segunda edición do Mercado de Artesanía de Frades foi todo un éxito, onde unha ducia de postos de artesáns locais e da comarca ofreceron os máis singulares agasallos e adornos para este Nadal. Unha iniciativa organizada polo Concello e que supón o punto de partida para a súa programación de Nadal 2021.

O mercado coincidiu no tempo co tradicional mercadiño da Ponte Carreira, polo que durante a mañá tivo garantida a asistencia de numerosos veciños e veciñas tanto de Frades como dos concellos veciños. Pola tarde, Garabato de Xogos organizou un obradoiro de adornos de Nadal e unha serie de xogos populares que congregaron a numerosas familias.

Ao rematar sorteouse unha cesta de produtos ecolóxicos entre todas as persoas que fixeron compra. O alcalde de Frades, Roberto Rey, amosouse moi satisfeito co desenvolvemento, e agradeceu “a toda a xente que se animou a comprar algo no mercado e visitar a nosa hostalería e comercio local”, así como a todas as persoas que doaron e mercaron libros e xoguetes no posto solidario da ANPA do CPI de Ponte Carreira para axudar aos habitantes da Palma afectados polo volcán Cumbre Vieja.

En cando ó resto da programación, ata o 17 está aberta a inscrición nos campamentos municipais de Nadal, dirixidos a nenos e nenas de entre os 3 e os 12 anos. Terán lugar no pavillón de Ponte Carreira, en horario de 9.30 a 13.30 horas. O prezo é de 20 euros para persoas empadroadas, 15 no caso dun segundo irmán ou irmá e un desconto do 50 % no caso das familias numerosas. As persoas non empadroadas aboarán 30 euros.

O luns 20 , os nenos e nenas de Preescolar na Casa e das casas niño Xoaniña e Axóuxere recibirán a visita de Papá Noel, quen lles recollerá as súas cartas, unhas misivas que intercambiará por lambonadas. Paralelamente, o Carteiro Real visitará o CPI de Ponte Carreira para repartir lambetadas e recoller as cartas para os Reis Magos.

O 28 terá lugar a excursión a Xuvenlugo, con saída ás 15.00 horas dende o Concello. O prezo será de 5 euros para persoas empadroadas (8 non empadroadas). O xoves 30 terá lugar a Festa de Nadal, a partir das 16.30 horas no polideportivo, e o ano pechase o 31 cunha andaina solidaria en beneficio de Asotrame.

O 2022 chegará a Frades cunha excursión a Santiago o martes 4 de xaneiro para desfrutar da pista de xeo de Área Central e dun parque de saltos. O prezo, xantar incluído, é de 25 euros (20 euros nenos/as ata 15 anos). No caso dos non empadroados, 30 e 25 euros. A programación culminarase o 5 de xaneiro coa cabalgata.