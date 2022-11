Frades e Ordes, listos para a protección do espazo natural

Os Concellos de Frades e Ordes veñen de adquirir unha rozadoira destinada a tarefas ambientais ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental. O vicepresidente segundo e conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, e a directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitaron este xoves o municipio de Frades con ánimo de supervisar a nova adquisición.

Foron recibidos polos alcaldes de Frades, Roberto Rey Martínez, e Ordes, José Luís Martínez Sanjurjo, acompañados dos seus respectivos concelleiros de Medio Rural, Manuel Ferreiro Marzoa e José Manuel Rodríguez Méndez, respectivamente. Frades e Ordes recibiron unha axuda de 35.700 euros da Xunta de Galicia para o servizo de protección do medio ambiente e do espazo natural que comparten ambos os dous municipios. Unha achega que permitirá cofinanciar os gastos de funcionamento anuais deste servizo e a adquisición dunha rozadoira lateral, presentada este xoves. Non é a primeira achega que recibe este servizo posto en marcha por ambos os dous municipios, xa que o ano pasado a Xunta reforzara o seu equipamento cun vehículo todo terreo híbrido con distintivo ECO.

A nova rozadoira lateral, subministrada por Fariña Maquinaria SL, ten sesenta cabalos de potencia e conta cunha transmisión indirecta para que sexa máis segura á hora de traballar. Posúe unha garantía de 4 anos e para maior comodidade e seguridade do condutor á hora de rozar, leva o brazo adiantado uns centímetros para ter mellor visibilidade. Ambos os dous alcaldes agradeceron a colaboración do Goberno galego e puxeron en valor o traballo de roza e mellora das pistas municipais que se acometen ao longo de todo o ano, debido á gran cantidade de quilómetros de pistas de responsabilidade local que, no caso de Frades, supera os seiscentos. Finalmente, o vicepresidente segundo aproveitou tamén para asinar no Libro de Honra do Concello de Frades.

Esta colaboración realizouse ao abeiro do Fondo de Compensación Ambiental, co que a Xunta apoia o funcionamento de servizos municipais relacionados coa protección do medio e do que manterá en 2023 o orzamento de 11,3 millóns de euros. Nos últimos anos, o investimento neste Fondo superou os 116 millóns de euros en actuacións nas entidades locais coas que contribuír á restauración ambiental e a acadar concellos máis sustentables.

A través desta liña subvenciónanse accións como a mellora da eficiencia enerxética das instalacións e edificios municipais ou a utilización de enerxías renovables. Ademais, apóianse aos concellos na conservación da biodiversidade e na protección do espazo natural, con campañas divulgativas e plans ambientais ou a adquisición de equipamento de alta eficiencia enerxética, ademais de na dotación de medios.

Diego Calvo aproveitou tamén a súa visita á vila fradense para anunciar que a Xunta reforzará no vindeiro ano 2023 o compromiso coa sustentabilidade das entidades locais cunha nova liña de axudas dotada con 2,6 millóns de euros para actuacións de eficiencia enerxética en instalacións municipais cofinanciadas con fondos FEDER. Así, mellorarase a eficiencia e o aforro enerxético reducindo o impacto ambiental.