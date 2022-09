Frades terá novo tractor con medios auxiliares

FRADES. A Deputación da Coruña financiará con 74.880 euros a compra dun tractor equipado con medios auxiliares para o Concello de Frades, que necesita deste novo vehículo para non sobrecargar a flota da que dispón actualmente. O presidente da Deputación, Valentín González Formoso, e o alcalde de Frades, Roberto Rey, asinaron o convenio polo que a administración provincial destinará 74.880 euros, o que supón o 80% do custo total do proxecto, que ascende a 93.600 euros. No acto estiveron tamén os deputados de Economía, Antonio Leira, e Patrimonio, Xosé Luís Penas. Entre os traballos máis importantes que levará a cabo o vehículo, que virá equipado cunha pá, será a limpeza de cunetas de todas as pistas forestais, de xeito que permitirá o acceso aos montes para a súa rozadura e limpeza, mellorando tamén a prevención de incendios. No prego de condicións especifícanse as características técnicas que terá que ter o tractor. c.e.