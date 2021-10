Fraga de Catasós: vinte e un anos esperando un plano de protección

As fragas de Catasós son un dos tesouros naturais que aínda conservan a esencia de Galicia. Saltou con forza ó foro mediático pola protesta veciñal que denunciaba que a riqueza centenaria da súa paisaxe estaba ameazada por liña de alta tensión que suporía cortar unha parte importante das fragas do corazón de Lalín. Dúas mil árbores autóctonas, entre elas algunhas centenarias, poderían desaparecer para atravesar os bosques con liñas de alta tensión que perfectamente poderían ir soterradas. Onde a asociación ecoloxista Adega lembraba que este bosque centenario leva 21 anos esperando un plano de protección.

Así, Adega anima ao Concello de Lalín a que retome a proposta de ENIL para as Fragas de Casas Vellas-Catasós para protexer estes excepcionais bosques e convertelos nun referente paisaxístico e forestal do interior da Galiza.

A entidade lembra que en decembro de 2017 os técnicos de Adega respostaron ás consultas sobre o Plano de Conservación da Fraga de Catasós, para demandar que este Monumento Natural incorporara a superficie boscosa circundante, para dotar ás fragas de maior entidade, protección e riqueza dos seus valores naturais. “Pretendíase propiciar unha caste de burbulla ecolóxica coa que ofrecer as mellores condicións de protección para os castiñeiros senlleiros deste monumento”, indican.

AMPLIAR AS HECTÁREAS. Os ecoloxistas explican, que un dos principais riscos para as fragas é a súa superficie tan reducida, de tan só 4,5 hectáreas, insuficiente para garantir a protección dos procesos ecolóxicos e ambientais que nel teñen lugar, dado que estes non son independentes aos condicionantes ambientais do seu arredor.

“Transcorridos catro anos dende que a Consellería iniciara consultas para a aprobación do devandito plan, esta non tivo a ben contestar ás catro alegacións presentadas no procedemento. Agora pretende concluír o expediente sen ter considerado as propostas nin dado resposta ás cuestións formuladas nas alegacións”, din desde Adega.

O Plano de Conservación, lembra a asociación, fora presentado pola Xunta xusto despois de desestimar a declaración como Espazo Natural de Interese Local (ENIL) para a Fraga de Casas Vellas, ameazada polo paso da liña eléctrica. “O actual documento infravalora as masas que forman parte da unidade vexetal e paisaxística do territorio onde se sitúa o monumento, sen considerar a importancia e enriquecemento ecolóxico que aportaría ao Monumento Natural”, manteñen.

Nas novas alegacións formuladas por Adega ao proxecto de Decreto recén presentado, ponse de manifesto que a Consellería opta polo mínimo legal posible en canto á protección do monumento, “cun plan pouco ambicioso, unhas mínimas garantías de dotalo da protección ecolóxica que precisan os castiñeiros senlleiros presentes, elementos altamente fráxiles e vulnerables, e unha nula dinamización de promoción do monumento”.

Nese senso, explican que o que lles preocupa é que con este plan o bosque circundante fóra do espazo non teña garantida a súa protección, “nin ante o paso de liñas eléctricas ou outro tipo de infraestrutura, nin ante actuacións silvícolas duras e intensivas”.

Dende Adega insisten en que resulta fundamental que se incorpore ao Monumento Natural das Fragas de Catasós varias das masas boscosas circundantes, pola riqueza biolóxica que aportarían ao espazo.

Para iso propoñen incorporar toda a superficie desestimada do ENIL no seu momento, figura que contaba cunha aprobación provisional e informes favorables do Servizo Provincial de Medio Ambiente, antes de decaer a proposta.

Así, os ecoloxistas propoñen pasar das 4,5 ha. que ten o monumento actual a unha superficie de fragas e soutos que atinxe a unhas 180 ha, “contemplando unha zonificación de protección total, que comprendería o espazo público que ocupa o actual monumento, e a restante superficie a ampliar a considerar coma de usos moderados, de titularidade privada, para a que continuarían autorizándose os mesmos aproveitamentos e usos establecidos no PXOM de Lalín e na Lei do Solo, prohibíndose definitivamente os referidos ao paso de infraestruturas, liñas eléctricas, edificacións, ou cambios de uso de solo”, relatan.

ESPECIES AMEAZADAS. A zona de ampliación proposta por Adega para o centenario espazo comprende as fragas e soutos de Casas Vellas, Antuín, Gate, As Pereiras, e Portocelo, xunto o rego de Quintela.

Todo o conxunto conforma unha unidade natural de alto valor paisaxístico e ecolóxico, que permitiría configurar un bosque cunha exquisita representación da paisaxe agro- forestal do interior de Galiza.

Indicar, por último, que o conxunto do espazo alberga unha ampla variedade de vida silvestre, algunha dela ameazada: Están presentes máis de 470 especies de plantas, 74 de fungos, 45 de invertebrados de interese, 4 de peixes, 11 de anfibios, 10 réptiles, 68 de aves, e 32 especies de mamíferos.