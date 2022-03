Fulminan en familia todos los obstáculos contra las mujeres

La segunda carrera de obstáculos Moitos camiños, mesma meta fue un éxito, tanto en participación de familias como en concienciación sobre las trabas que se le ponen a las mujeres en su día a día, según trasladaba la concejalía de Igualdade e Promoción da Saúde, impulsora de la cita con motivo del 8M.

Así, la edil responsable de este departamento, Luísa Feijóo, destacaba la buena acogida que tuvo nuevamente esta iniciativa, insistiendo en que “trátase dunha actividade moi especial na que as persoas participantes percorreron uns 1.500 metros e se enfrontaron a 14 obstáculos, cada un deles cunha mensaxe que reflicte os atrancos aos que se enfrontan as mulleres no seu día a día”. El objetivo no fue otro que “invitar á reflexión e á conversa en familia” sobre la problemática.

Las 300 personas que tomaron parte tuvieron que superar de forma conjunta los diferentes obstáculos instalados en el circuito. Y además de la citada concejala, también participaron la de Promoción Económica, Ana Belén Paz; la técnica municipal de Promoción da Saúde, Rosana Martínez, y las técnicas municipales del CIM, Soraya Añón y Mónica Antelo.

A lo largo del tramo acotado hubo zonas para reptar por el suelo, pirámides, ruedas, equilibrios, muros verticales o tubos, entre otros impedimentos apostados. Además, algunos de ellos dispusieron de mensajes para visibilizar esas trabas que tienen que superar las vecinas cada jornada. Así, se pudieron leer mensajes como empoderamiento, visibilidad, techo de cristal, igualdad de oportunidades, corresponsabilidad o mismos derechos.

Todos los participantes fueron saliendo en turnos de 25 personas para evitar aglomeraciones a la hora de superar los diferentes obstáculos. Además, en cada obstáculo había un monitor para explicar cómo superarlo y para ayudar a los participantes en caso de que fuera necesario.

También hubo una persona vestida de gladiador para ambientar la prueba, y a la que los participantes debían esquivar. Por otra parte, había una carpa con fruta y agua para entregar al final de la prueba, además de camisetas y medallas, sin olvidar el sorteo de regalos. En el evento estuvo también la Plataforma Feminista de Ames, que colocó un tendal con fichas para visibilizar atrancos.