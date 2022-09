Fusión de música y tradición de la mano de Interritmos

El pasado fin de semana tuvo lugar en el Muíño do Pozo de Cachón, en el municipio de Muros, la primera de las actuaciones que forman parte del circuito musical en el que participan los dos grupos ganadores de la edición 2022 del proyecto Interritmos Sons do Rural. La participación en el circuito musical, forma parte del premio otorgado, el pasado 4 de junio en el Náutico de San Vicente do Mar, a las agrupaciones musicales Abril y Tumba e Dalle.

Las actuaciones se complementaron con la celebración de la charla coloquio que lleva por título As mans da arte musical, en la que participaron la gaiteira Susana Seivane y Antón Corral, gaiteiro y artesano de instrumentos musicales gallegos. Marta Gómez, periodista especializada en el ámbito cultural y nuevas tecnologías en la TVG, fue la encargada de la moderación de la misma. El broche final se puso con la degustación de productos tradicionales.

Según indicaron este martes desde la Asociación de Desarrollo Local Deloa, las siguientes citas están fijadas para el 30 de septiembre, en el Aula de la naturaleza de las Brañas de Valga, en el municipio de Mesía; el 7 de octubre, en la aldea BIC de Froxán, en Folgoso do Courel; y el 8 de octubre, en la Alvariza de Pedro Pardo, en la ruta de San Mamede, en Triacastela.

Al igual que en la jornada celebrada en Muros, las actuaciones de Mesía, Folgoso do Courel y Triacastela, estarán acompañadas de la celebración de coloquios y charlas sobre distintos aspectos de la evolución de la industria cultural y de la música tradicional. El día 30 de septiembre, en Mesía, serán Uxía Senlle y Elías González los que participarán en la charla coloquio que lleva por título Cocendo melodías; el 7 de octubre en Folgoso do Courel, Bieito Romero y Evaristo Méndez participarán en la charla As Voces dos Lugares; para finalizar el día 8 de octubre, en Triacastela, con Quique Peón y Leni Pérez, que hablarán sobre Música e danza. La periodista Marta Gómez será la encargada de la moderación de todas ellas.

Interritmos está organizado por la asociación Deloa, que impulsa el desarrollo sostenible de las comarcas de Sar, Barbanza y Noia-Muros.