Galicia reivindícase como a capital do rural feminino

“Galicia debe ser a capital do rural feminino”. Así o defendeu o conselleiro do Medio Rural, José González, en Vimianzo, na clausura da xornada Alma Rural 2022, organizada pola Xunta co gallo do Día Internacional da Muller Rural. No evento participaron tamén a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella.

O conselleiro definiu esta xornada como “un día moi galego” porque, “por idiosincrasia e filosofía, é un dos días máis relevantes para Galicia”. Fixo referencia a Rosalía de Castro como figura senlleira e referente para o país e afirmou que a escritora galega por antonomasia permitiu constatar que “a muller galega sente a terra baixo os seus pés dun xeito especial”.

Nesta mesma liña, sinalou tamén que as mulleres “son as gardiás da terra” e a súa importancia ponse de manifesto porque “sen mulleres rurais non habería historia de Galicia”, afirmou. Ao tempo, o conselleiro puxo en valor á muller rural como “loitadora, innovadora, formada, dinámica e emprendedora” e salientou ademais que “sostén o ceo cunha man, para cultivar a terra coa outra”. O seu papel, salientou, é o de “cultivar paisaxe, espírito, cultura, historia e traxectoria dunha comunidade que é profundamente rural e profundamente feminina”, remarcou.

González subliñou ademais que para a Xunta o primordial é “avanzar da man de todas, seguir cultivando o feminismo, limpar o camiño da igualdade e desenvolver o noso rural en equidade”. Con tal fin, engadiu, trabállase no marco do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

MAIORÍA. González destacou a presenza maioritaria do colectivo feminino no rural, xa que o número de mulleres titulares de explotacións agrogandeiras na nosa Comunidade “supera o 50 %, moi por encima do 22,6 % da media nacional”. Isto está presente, destacou, nas axudas do Plan de Desenvolvemento Rural de Galicia, que apoia a creación de empresas para persoas agricultoras mozas ou para o desenvolvemento de pequenas explotacións, xa que ser muller, dentro dos criterios de prioridade, conta con ata dous puntos a maiores.