Garantizan que se cumplirán los plazos para el CIS de Lalín

RECUPErAR EL TIEMPO PERDIDO no va a ser fácil y ya no solo por los dos meses de parón, sino porque la crisis de los materiales, que los ha encarecido mucho, puede verse de nuevo acrecentada ante los últimos acontecimientos (ya sáben, esa “guerra que no es más que el miedo disfrazado de cobarde”, que decía un militar). Por eso, van a tener que pisar fuerte el acelerador para que el CIS de Lalín sea una realidad a finales de este año o principios del que viene, por mucho que Crespo asegurase en el pleno del jueves que “en 15 días a obra collerá velocidade de cruceiro!”. Y es que puede que el complejo en sí llega a estar listo, pero luego vienen los equipamientos, y lo que es mucho más importante, el dotarlo de personal y profesionales.