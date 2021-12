García pide perdón y lleva el retraso en urbanizar Milladoiro al abogado

No es común que un alcalde pida “perdón” por el retraso de unas obras. Ni tampoco que admita por escrito que su obligación es “asumir as responsabilidades por todo o acontecido”. Pero es que la humanización del sector PM5-03, entre las rúas Rosalía de Castro y Costa Grande de O Milladoiro, acumula ya 15 años de retraso en un espacio verde desaprovechado y que sirve, mediante pasos entre inmuebles, para vertebrar esta urbe maiana, tal como señalaba la oposición del PP, que exige soluciones.

Así lo divulgaba el mandatario Blas García entre los residentes, recordando que este sector ya acumulaba problemas desde 2005, al carecer los pisos de licencia de primera ocupación “debido a que a obra dos edificios se tiña realizado sen respectar o proxecto de edificación presentado e construíndo, ademais, en espazo público”. Tras licitarse la obra de reforma del gran espacio construido por Promociones Mahía, se adjudicaba en 2018 a una empresa diferente para que solucionase los defectos encontrados en un plazo de 9 meses. Pero no hubo suerte, achacando la falta de resultados a las inclemencias del tiempo y a la escasa presencia de operarios.

“Por parte deste goberno municipal sempre intentamos solucionar e regularizar o problema existente en toda esa urbanización co único obxectivo de poñerlle fin a unha cuestión” que venían arrastrando desde hace ya más de quince años, apuntaba el alcalde.

A partir de ahí, señalan de nuevo a la contratista, asegurando que “dende o primeiro momento non respectou o contrato asinado nin buscou solucións aos problemas ocasionados”. Por ese motivo, informa a los residentes que “o gabinete xurídico do Concello, ao igual que a dirección de obra e as técnicas municipais, están a ver as opcións de poñerlle fin a este pesadelo”.