Gómez & Cía: 131 años de obra pública y privada a lo largo de cinco generaciones

Touro. Al margen de su actividad empresarial, el grupo cuenta con un huerto con invernadero, gallineros, una granja en la que se crían especies como la galiña de Mos o el porco celta, un estanque y un centro social al servicio de sus 211 trabajadores.

Además, tiene actualmente en explotación cinco centros de producción de áridos, y en funcionamiento cinco plantas destinadas a la fabricación de hormigones bituminosos en las provincias de A Coruña y Lugo. Se trata de las de Touro (sita en Cebreiro, A Coruña) con una producción de un millón de toneladas anuales de anfibolita y esquistos; Espiñaredo (en As Somozas), que produce 250.000 toneladas anuales de cuarcita; Melide, de la que salen cada año 250.000 toneladas de anfibolita, surtiendo de balasto a las nuevas redes ferroviales construidas en nuestra Comunidad; Brañas de Brins (Santiago de Compostela), que produce 500.000 toneladas anuales de granito; y, la más reciente, denominada As Viñas, sita en As Somozas y que ocupa ocho hectáreas.

Tiene además una capacidad de producción de mezclas asfálticas de 1.850.000 toneladas al año y dispone de dos plantas de aglomerado en caliente en Touro que producen 460 toneladas por hora, otra en As Somozas-As Pontes (200 toneladas por hora) y una en Melide, adquirida en 2019; una planta ultra móvil capaz de producir 260 toneladas por hora; una planta de hormigón hidráulico en O Pino y una planta móvil de aglomerado en caliente asentada en la actualidad en la cantera de Arcos, muy cercana a la ciudad de Lugo; y una instalación para fabricar betún modificado para mezclas bituminosas en Touro. suso souto