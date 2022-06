Goza do Ulla oferta 19 rutas de senderismo cargadas de historia

El próximo sábado, 11 de junio, se pone en marcha el programa Goza do Ulla, en el que participan los veinte concellos bañados por el río. Esta iniciativa pionera en turismo de naturaleza no pudo celebrarse en los dos últimos años a causa de la pandemia y ahora vuelve con fuerza. Goza do Ulla ofrece un total de 19 rutas de senderismo para disfrutar del río y de los históricos parajes que atraviesa de junio a octubre, con inicio el 11 de junio en Dodro y conclusión el 29 de octubre en Santiso. Cada ruta está programada en un municipio, salvo en los de Boqueixón y Vedra, que organizan conjuntamente el mismo itinerario.

En la presentación del programa, que tuvo lugar hace unos días en Turexpo, participaron los alcaldes de los concellos implicados. En su nombre, el regidor de Vedra, Carlos Martínez Carrillo, intervino haciendo referencia al Concello de Touro y a su alcalde, Ignacio Codesido, como principal impulsor de la iniciativa. Destacó que los ayuntamientos trabajan en la creación de una asociación de concellos del Ulla: “Temos xa as bases para converternos nun destino fluvial de referencia”, aseguró. En su opinión, “este territorio, máis alá dun programa de rutas de sendeirismo, ten moito que ofrecer”, destacando la pesca, la historial el patrimonio natural , la música o la gastronomia. “Témolo todo”, dixo Martínez Carrillo, quen incluso marcou un prazo de tempo de “oito ou dez anos” para que los 20 concellos del Ulla “sexan un referente”.

Por su parte, la directora de Promoción de Turismo de Galicia, Carmen Pita Urgoiti, felicito a los 20 municipios por su iniciativa “para promocionar de xeito conxunto o turismo de natureza”.

Goza do Ulla nació en 2011 con la participación de cinco concellos (Touro, Boqueixón, Vedra, Santiso y Arzúa). Once años después toman parte 20 municipios de tres provincias: Lugo Pontevedra y A Coruña. Son A Estrada, Agolada, Antas de Ulla, Arzúa, Boqueixón, Catoira, Dodro, Monterroso, Padrón, Palas de Rei, Pontecesures, Rianxo, Santiso, Silleda, Teo, Touro, Valga, Vedra, Vila de Cruces y Vilagarcía.

La programación para o 2022 se inicia el 11 de junio en Dodro, con la ruta de Brañas de Laíño, de 14 kilómetros. Le seguirán Vila de Cruces (Ponte Basebe-Illa Remesquide, de 13 km, el 26 de junio); Palas de Rei (Ruta das Torrentes, 6 km, el 16 dejulio); Boqueixón-Vedra (Unindo roteiros... ao pé do Ulla, de 10 km, 24 de julio); Agolada (Canle de Ramil-A contorna do Ulla, de 10 km, 13 de agosto); Monterroso (Do vello ao novo Monterroso e O muíño do alemán, de 27 km, 25 de agosto), A Estrada (Os sons do Ulla, de 12 km, 27 de agosto); Pontecesures (Ollando o Ullán, de 15 km, 28 de agosto); Antas de Ulla (Ulloando polo nacemento, 12 km, el 4 de septiembre); Vilagarcía de Arousa (Da illa Cortegada ao miradoiro da Cruz de Ferro en Xiabre, de 14 kilómetros, 11 de septiembre); Arzúa (Ruta da fervenza das Hortas, de 19,5 kilómetros, 24 de septiembre); Teo (Ribeira teense do Ulla, de 9 km, 25 de septiembre); Touro (Variante circular PRG 121 Polos camiños naturais do Lañas, Ulla, Basebe e Novefontes, de 16,4 km, el 1 de octubre); Catoira (As pedras miúdas. Á ribeira do Ulla, de 12 km, 2 de octubre); Rianxo (As tres cruces, 11 km, 8 de octubre); Valga (Vistas do Ulla e afluentes, de 12 km, el 9 de octubre); Padrón (Polas ribeiras do Ulla, de 12 km, 15 de octubre); Silleda (Illa de Gres-praia fluvial de Cira, de 10 km, 22 de octubre); y Santiso (Circular de Beigondo, de 7 km, 29 de octubre).