A asociación Amigos do Belén pechou na tarde do domingo a tómbola solidaria organizada en beneficio dos afectados polo volcán de La Palma cun total de 6.450 euros recadados, unha cantidade que demostra a gran acollida que esta iniciativa tivo entre os veciños de Valga e da contorna e os visitantes do Belén.

A tómbola iniciouse o pasado día 19 e repartiu, en total, 212 agasallos doados por colectivos, casas comerciais e veciños de Valga e doutras vilas próximas: cestas de Nadal, doces, electrodomésticos, xoguetes, plantas e distintos elementos decorativos, libros... Naquela primeira xornada xa se conseguiran xuntar 4.660 euros, pero quedaran pendentes de repartir aínda regalos, o que fixo que a tómbola tivese este domingo a súa segunda parte.

Puxéronse en xogo 64 regalos. O máis cobizado, unha televisión que quedou en Cordeiro, pero outros marcharon para Ribeira, Santiago e incluso Asturias. A tómbola arrancou ás catro da tarde e, arredor das seis, xa se esgotaran os agasallos. Coa venda dos boletos –a tres euros cada un– recadáronse outros 1.790 euros para os afectados pola erupción do Cumbre Vieja.

“Estamos encantados co resultado”, recoñece a presidenta da asociación Amigos do Belén, Mari Carmen Castiñeiras. “Era a primeira experiencia deste tipo que tiñamos e por iso estabamos un pouco temerosos, pero a participación foi boísima e a colaboración de veciños e entidades tamén, aportando regalos moi bos”. Porque unha vez máis, Valga soubo estar cos que o necesitan.