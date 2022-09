Gran impulso do Plan Único á comarca de Santiago e Ordes

O Plan Único (POS+2022) da Deputación da Coruña alcanzará este ano os 21.085.111,95 euros investidos nos concellos da comarca de Santiago e a de Ordes-Arzúa, dos que 6,6 millóns xa teñen como destino o financiamento de setenta obras –uns números que se irán incrementando ao longo do ano cos fondos adicionais do plan–, e 4,1 millóns van dirixidos a financiar gastos sociais nos municipios co obxectivo de protexer aos colectivos máis vulnerables (e hai que destacar que no cómputo total non se inclúen a Toques, Santiso, Boimorto, Mesía nin a Santiago, pero si no resto de cálculos).

O Plan Único achega 2.077.857 euros aos 26 concellos da comarca para gastos sociais. As contías repartidas nos diferentes municipios oscilan entre os 31.918 euros de Dodro e os 157.736 que recibe Ames. Reforzo do persoal adscrito aos servizos sociais e axuda no fogar, creación de axudas para a cobertura de necesidades básicas como vivenda, alimentación, gastos médicos e farmacéuticos ou escolarización dos colectivos máis vulnerables son algunhas das cuestións ás que as vilas están a destinar estes fondos.

Dentro do plan, todos os concellos da comarca executarán un total de setenta obras de humanización de rúas e espazos públicos, de mellora nas redes de iluminación e saneamento, renovación de estradas, actuacións en instalacións municipais ou accións para incrementar a seguridade peonil, entre outras.

Entre os investimentos destacan a rexeneración de espazos deportivos do campo de fútbol de Ortoño (268.155 €) e a reparación da cuberta do pavillón municipal de Bertamiráns (170.758 €) en Ames; a humanización da contorna da igrexa de San Martiño e Liñaio e a mellora dos accesos a Gonte e Xallas (146.602 €) en Negreira; o saneamento de Gouzón, Castiñeira e Altiboia (258.148 €) en Ordes; a creación dun circuito de pumptruck e un parque infantil en Padrón ou a mellora do saneamento de Bazar (81.066 €), en Vedra.

Entre os concellos que apostan por mellorar camiños e estradas municipais figuran Val do Dubra (243.085 €); Trazo (261.251 €); Touro (197.985 euros); Tordoia (190.082 €); Teo (452.343 €); Santa Comba (545.246 euros); Oroso (346.306 €) ou Arzúa (194.155 €).

No tocante ao cómputo total das axudas do POS+2022, hai que destacar que Ames é o municipio que recibe maior cantidade económica: un total de 2.176.508,79 euros, seguido do Concello teense, ao que lle corresponde neste caso unha cifra de 1.569.072,20 euros.

Ordes convértese na seguinte vila coa maior contía do Plan Único: 1.495.885,84 euros, seguido de Santa Comba (1.483.375,34 euros) e Arzúa, con 1.227.547,80 €.

Pola contra, o municipio da comarca no que se investiu menos foi o de Dodro, ao que lle pertencen 371.017,68 euros do Plan Único da Deputación da Coruña do presente ano 2022. Con todo, dende o ente provincial lembran que hai que ter en conta que a distribución das contías entre os concellos depende de criterios obxectivos, tales como a poboación, a superficie, o número de parroquias ou o esforzo fiscal de cada vila. Teñen en todo momento a potestade para escoller as obras nas que invisten os fondos destinados a través deste plan.