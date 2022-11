Gran palillada galega en Vimianzo

Vimianzo converteuse, por un día, no epicentro galego do encaixe de bolillos con motivo da décimo quinta Xuntanza de Palilleiras, que reuniu na capital de Terra de Soneira a máis de medio milleiro de artesás do encaixe procedentes de trinta e seis concellos de toda Galicia, e tamén unha delegación chegada dende a provincia de Soria.

Un encontro que, un ano máis, foi organizado pola Asociación de Palilleiras As Nemanquiñas, de Vimianzo, que preside Lourdes Lema, e no que se deron cita tamén a subdelegada do Goberno, María Rivas; as alcaldesas de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e de Camariñas, Sandra Ínsua, así como concelleiros dos dous municipios, entre outros.

O son dos bolillos fíxose sentir no pavillón municipal dende as dez da mañá e continuou ao longo do día. Mans expertas, na súa inmensa maioría de mulleres, que amosaron aos asistentes as súas habilidades e o bo facer tecendo fíos, cada unha coa súa arte e o seu estilo. E é que, aínda que o encaixe é único, en cada área xeográfica hai particularidades e, moitas delas, puideron verse este sábado en Vimianzo a través da exhibición en vivo que ofreceron palilleiras de Viveiro, Sarria, Lugo, Vigo, Cambados, Vilanova de Arousa, Tui, Porriño, a Ribeira Sacra, A Coruña, Boiro, Valga, Ferrol, Fene, Neda, Ames, Betanzos, Arteixo, Coirós, Noia, Oleiros, Cariño, Salvaterra, Ponteareas, Burela, Portonovo, Pontevedra, Padrón, Narón, Ferrol, Lousame, Abegondo, Muxía, Camariñas, Soria e Vimianzo.

Entre a variada representación de artesás do bolillo, destacou a presenza de palilleiras de Camariñas, Muxía e Vimianzo, tres dos municipios referentes na arte do encaixe na Costa da Morte, onde o oficio se vén transmitindo de xeración en xeración dende hai varios séculos.

Un saber que se mantén vivo grazas tamén ao gran labor que veñen desenvolvendo as escolas municipais de palillo que están operativas nos tres concellos. Algunhas das nenas, e tamén algún neno, que participan nestas clases tamén amosaron no pavillón vimiancés as súas habilidades cos bolillos, demostrando que esta centenaria artesanía ten moito futuro por diante. E máis dende que o encaixe recobrou vida a través da internacional Mostra do Encaixe de Camariñas, que exerce de escaparate mundial e que foi quen de incorporar as prezadas puntillas ao selecto mundo da moda da man de prestixiosos deseñadores.

O encontro non só serviu para amosar o oficio das palilleiras, senón que tamén tivo como obxectivo o intercambio de experiencias entre as propias artesás do encaixe. A este respecto, a subdelegada do Goberno subliñou a importancia deste tipo de xuntanzas porque “a sociedade técese a base de contactos, de encontros e tamén de fíos entrelazados. Por iso estamos aquí, pola necesidade dese encontro e tamén por eses fíos que tanto necesitamos”.

SABEDORÍA. María Rivas destacou tamén o gran papel das mulleres da Costa da Morte que “dades vida á tradición e á arte do encaixe coa vosa adicación, agarimo e sabedoría, facendo deste recuncho un lugar de referencia mundial”. Dixo ademais que son as palilleiras “as mellores coñecedoras da relevancia e da transcendencia que ten este oficio tradicional”.

Cualificou de “artistas” ás encaxeiras porque “quen traballa coas mans, a cabeza e o corazón é un artista, e vós facédelo”. Resaltou que cada encaixe, cada peza “é única e irrepetible porque leva dentro o mellor dos tesouros, a vosa ilusión, a vosa capacidade, a vosa entrega e a vosa alma de artesás e de mulleres que sempre loitaron e pelexaron pola dignidade da nosa cultura e da nosa terra”, concluíu.

Pola súa banda, a alcaldesa, Mónica Rodríguez, agradeceu o traballo da Asociación As Nemanquiñas ao longo de todo o ano, especialmente na Mostra de Artesanía en Vivo que pode verse no castelo de Vimianzo, e fixo extensivo o seu agradecemento a todas as palilleiras porque “gracias a vós podemos conservar esta arte do palillo”.

ARTESANÍA VIVA. Ao igual que fixera a subdelegada do Goberno, a rexedora vimiancesa afirmou que todas as administracións deben comprometerse e seguir axudando a este coletivo “para que esta artesanía siga viva”.

A presidenta da Asociación As Nemanquiñas, Lourdes Lema, tamén se mostrou agradecida polo apoio que veñen recibindo dos concellos de Vimianzo e Camariñas, da Deputación da Coruña e da Subdelegación do Goberno, e especialmente, “de todas as palilleiras que cada ano participan neste encontro, porque sen elas non tería sentido esta xuntanza”. Agradeceu tamén a presenza de diversos postos de venda que complementan en cada cita a exhibición da arte con encaixe.