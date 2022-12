Guadalupe Vázquez revive voces xa esquecidas na novela ‘Conto de Quilmas’

CEE. Logo de publicar tres contos bilingües co saltón Saltarín como protagonista, Guadalupe Vázquez, profesora do CPR Plurilingüe Manuela Rial Mouzo de Cee, estréase no mundo da novela con Conto de Quilmas, unha obra que é froito dun traballo de recompilación de palabras e expresións que están en risco de perderse. Publicada pola Editorial Medulia co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística e Xacobeo 2021-2022, é, como di a propia autora, “un percorrido por momentos, lugares, persoas e, sobre todo, voces que volven á vida, ou se aferran a ela, a través da narración”.

A novela, ambientada en Quilmas (Carnota), ao pé do Monte Pindo, no concello de Carnota, xira en torno a unha muller, Ceferina, que para moitos é a causa de toda desgraza. Cronoloxicamente sitúase nos tempos do levantamento militar contra a República en 1936, un momento histórico dramático.

Conto de Quilmas está prologada polo escritor Francisco X. Fernández Naval, quen asegura que Guadalupe ten “un dicir que flúe coa naturalidade e frescura dos regueiros que abrollan e discorren ladeira abaixo, entre as penedas do Pedregal, ata chegar ao mar. Dela, como o foi da súa avoa e da súa nai, é o don da palabra. Ela ten anxo no padal”.

Guadalupe Vázquez Formoso naceu en 1981 e a súa infancia estivo a cabalo entre dous mundos diferentes pero complementarios: a vida rural na aldea galega de Quilmas e a capital do mundo, Nova York, complementarios eses dous mundos do mesmo xeito que a esencia galega se complementa coa emigración e a morriña. Froito desa morriña, desa lembranza, xorde esta novela na que a autora mestura elementos autobiográficos cunha boa dose de ficción, e a melancolía co humor. Ao seu regreso dos Estados Unidos licenciouse en Filoloxía Inglesa pola Universidade da Coruña e actualmente é profesora nas etapas de Educación Infantil, Educación Primaria e Educación Secundaria Obrigatoria no CPR Manuela Rial Mouzo, de Cee.