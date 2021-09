Guerra a los desechos marinos en Porto do Son con dos olímpicos

Los deportistas olímpicos Iago López Marra y Kahena Kunze junto con la concejalía de Medio Ambiente de Porto do Son, y con la colaboración del Real Club Náutico de Portosín, la cofradía de Portosín y la Escuela de Surf As Furnas, organizan una jornada de concienciación ambiental este sábado 4 de septiembre en la playa de A Aguieira.

En el acto de presentación de la iniciativa López y Kunze estuvieron arropados por el concejal de Medio Ambiente sonense, Manel Deán, y por el patrón mayor de Portosín, Isaac Gaciño Santos. Deán agradeció la idea al regatista, quien ya arrancó en 2019 una campaña de concienciación medioambiental con el desarrollo de una jornada de recogida de residuos plásticos y otros materiales en el arenal de Coira con el objetivo de llamar la atención sobre el cuidado del entorno natural.

Al respecto el representante municipal aseguró que “o impacto que a presenza destes dous campións olímpicos vai ter nestas xornadas de concienciación espero que nos enseñe e que nos apoie para que todos nos mentalicemos de que hai que coidar neste caso as nosas praias. Un exemplo de concienciación ambiental que temos no Concello de Porto do Son que se enmarca na campaña de Infinitamente Natural, que iniciamos antes do verán”.

Por su parte, Iago López Marra indicó que “temos a gran sorte de viaxar por todo o mundo e ver a cantidade de lixo que se deposita en terra que ao final acaba no mar. É un tema que nos preocupa moito, porque o mundo que temos é un e non hai máis opcións. Estamos moi comprometidos con iso e tratamos de facer ver ás novas xeracións que o importante está por vir e que temos que coidar o medio ambiente e tratar de utilizar menos, que é o gran problema hoxe en día”.

Asimismo, el deportista salientó que “non é o feito de limpar a praia, é o feito de concienciar á xente da cantidade de lixo que chega ás praias e ao mar, e ao final á terra, e intentar facer ver que temos que facer fincapé nisto e coidalo”.

Para participar en la limpieza no es necesario anotarse previamente. Las personas que deseen poner su grano de arena deben acudir este sábado a las 11.00 horas al arenal de A Aguieira. El punto de encuentro será junto al chiringuito (acceso por el restaurante Mambols). Posteriormente, en grupos y por zonas, entre todos lucharán contra la basuraleza.

Ya a las 12.45 horas, se realizará la separación de residuos con la colaboración de los miembros de Protección Civil de Porto do Son.

Finalmente, los participantes cerrarán la jornada medioambiental en el chiringuito de la citada playa para disfrutar juntos de unos pinchos. Desde el Concello sonense informaron de que todos los voluntatios recibirán un regalo, además de participar en sorteos gracias a la Escuela de Surf As Furnas.