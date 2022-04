Guerra abierta por la gestión y los contratos de la Escola de Música

Por su parte, a la edil de Cultura, Natividade González, no parece haberle hecho gracia que la oposición recurra regularmente a los mass media para exponer sus críticas –ni a su compañera de Podemos, que reivindica un plus de “respecto”–, si bien ambas han depositado su confianza en las redes sociales para divulgar sus argumentos.

Responde así González a la bajada de ingresos, apelando a la covid y a la suspensión de clases y cobros como causas. Además, recuerda que fue el tripartito el que “regularizó” el servicio y creó su reglamento, además de lograr una subvención de la Diputación de A Coruña para financiarla y añadir una partida propia para comprar instrumentos.

SITUACIÓN PREVIA. De esta manera, traslada que “nestes últimos anos, neste goberno, non no anterior, que era do PP, regularizóuse a situación do profesorado da escola, antes estaba en situación irregular, deuse de alta a escola no rexistro de escolas municipales da xunta, antes non estaba, creuse un regulamento propio, antes non tiña, temos una partida específica para compra de instrumentos, tampouco existía unha como tal, este ano creouse outra para actividades da escola, antes tampouco había”, aportan desde las filas del Bloque.

Pero lo que no ha querido o podido justificar la concejal del Bloque Nacionalista Galego es la manera de contratar que, a juicio de la oposición popular, es como mínimo bastante irregular. De esta forma, añade que se intentan cubrir las bajas con la máxima premura: “Se temos bolsa recurrimos a ela, e do contrario a unha empresa”, apostillando que “estamos a traballar nunha regularización de emprego público” que también llegará a esta escuela.