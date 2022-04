Guerra ás estradas provinciais de Pontevedra que sofren deterioro

Sacar peito por un traballo que é unha obriga non ten mérito ningún. É de lóxica que as estradas teñen que estar en condicións, aínda que tamén é certo que moitos concellos, as deputacións, a Xunta e ata o Ministerio do ramo non cumplen sempre e teñen más dun despiste, por chamarlle dalgún xeito. Que a provincia de Pontevedra traballa para que as súas estarads estén en condicións é o lóxico, o normal, o que ten que ser. Para iso están as deputacións. Outra cousa é a execución dos traballos, e neste caso, oíndo ó señor Agís, semella que a coordinación é perfecta e que o trato é idéntico para todos os alcaldes, sexan da cor que sexan. Tamén é o lóxico, pero lamentablemente non é moitas veces o habitual.