Guerra comarcal al cambio climático

Con los 8.996 € que recibió de la Xunta, el Concello de Rianxo redactó el plan aprobado por el pleno en enero y en el que se incluye una de las primeras medidas que puso en marcha: la sustitución de luminarias del alumbrado público para avanzar en la eficiencia energética. “Prevemos a renovación progresiva do tendido por lámpadas Led e a instalación de novos cadros de mando. Esta fase do proxecto, financiado nun 80 % polo IDAE e nun 20 % polo Concello, contempla a substitución dun 60 % (2.033) das luminarias totais do municipio e do 65 % dos cadros de mando (63 dos 90) para dotalos de, entre outras melloras, elementos de telexestión”, señala el alcalde, Adolfo Muíños. El proyecto está ejecutado ya al 90 %.