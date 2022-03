Guldrís: “Logramos parar el impacto de la covid, y ayudaremos a Cuba y Ucrania”

Pocas delegaciones de Cáritas han afrontado la pandemia con los resultados de la de Milladoiro, Teo e contorna: “Llegamos a dar de comer a 1.300 personas durante los cuatro meses más duros”, aporta el párroco José Manuel Guldrís. Ha visto de todo, pero se congratula de poder decir bien alto que “logramos parar el impacto de la covid, gracias a una cadena de solidaridad brutal”. Ahora están inmersos en dos proyectos: prestar ayuda a Ucrania y Cuba.

“El próximo será el tercer contenedor que enviemos, gracias a la colaboración de José Ramón Pan, que nos propuso contactar con Hogar de ancianos Santovenia de La Habana, donde un centenar de mayores está pasando hambre”, afirma. El problema de la isla caribeña es que, con el conflicto ucraniano y la crisis, Rusia cerró el grifo, “y no vale enviar dinero, no hay divisas... simplemente porque no hay donde comprar”.

Por ello, se han volcado con el envío de siete toneladas “de conservas, pero también pañales o leche infantil, porque la están empleando para alimentar a las personas mayores”, alude el sacerdote, agradeciendo su implicación a los empresarios del polígono, el párroco de Ribeira y la Fundación Padre Rubino. En cuanto a los usuarios cubanos, tiene claro que “cuando ves sus apellidos, te das cuenta de que estamos ayudando a nuestros antepasados”.

El otro gran frente es el de Ucrania. “En un primer momento decidimos seguir priorizando Ames, y luego canalizamos la ayuda pienso que de forma inteligente: nunca antes de saber a dónde iría a parar”. Por ello, ahora están trabajando “con la parroquia polaca de Busko, muy cerca de la frontera con Leópolis”, de nuevo gracias a la implicación de empresarios como Donatella AC Hogar, que les cedió una gran cantidad de ropa de cama, además de material médico que, en su opinión, es fundamental para esta gente. “Y para ello aprovechamos los buses que regresan a Polonia después de traer aquí a refugiados”, aporta Guldrís, elevando “a unos 9.000 euros” el total de ayuda que aliviará a los ucranianos.

LOCAL. Respecto a la actual situación de la mayor de las urbes de A Maía, tanto la coordinadora de Cáritas Unidad Parroquial, Eugenia, como el párroco José Guldrís, llaman la atención al respecto de la cantidad de personas migrantes que están llegando de Sudamérica, “con unas treinta familias venezolanas en una semana, pero también peruanas o brasileñas”. Suponen “cerca de un 10 % de la población en la localidad, lo que pensamos que es un buen porcentaje para convivir, por lo que les pedimos que estrechen lazos con sus convecinos gallegos”.

El problema es que, en muchos casos, vienen sin papeles ni posibilidad de acceder a un empleo, “y las trabajadoras sociales de Ames, que son buena gente, están desbordadas y no dan cita antes de un mes”. Pero Cáritas siempre responde.