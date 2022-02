Haberá centro de saúde teense na Ramallosa e manterase o dos Tilos

O PSOE de Teo confirma que o Sergas retomará o proxecto para construír un centro de saúde na Ramallosa, e tamén que manterá o actual dos Tilos. A nova sae despos da reunión mantida este venres polos portavoces municipais do Concello de Teo co conselleiro de Sanidade, Julio Comesaña, e a xerente da Area sanitaria de Santiago e Barbanza, Eloína Núñez.

E dende as filas socialistas teenses, Uxía Lemus indica que foi unha reunión na que se expuxo a idea que fora consensuada por todas as forzas políticas sobre a necesidade dun novo centro de saúde para Teo, coa infraestrutura material e de persoal propia do século XXI e digna para un municipio de case 20.000 habitantes. Asi mesmo, o conselleiro asumiu a necesidade de manter aberto o centro do saúde dos Tilos, dada a especial configuración do mesmo, como dotación accesible a pé para máis de 2.500 persoas.

A voceira socialista amósase satisfeita pola decisión da Consellería de Sanidade, e indica que “agardamos que este acordo se execute á maior brevidade, e loitaremos pola pronta consecución desta mellora dos servizos sanitarios: desta forma, Teo terá un centro de saúde moderno, con aumento de servizos á cidadanía, mantendo unha dotación de proximidade como é o centro dos Tilos, que era o noso obxectivo desde que tivemos coñecemento do Plan de Infaestruturas da Consellería de Sanidade en outubro do ano pasado”.