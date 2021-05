... “Habería que controlar o lixo nos contedores”

Residente en O Milladoiro, casado, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro, mellorar o servizo do transporte público, que funciona moi mal nas fins de semana. Hai moi poucas combinacións. Segundo, habería que arranxar as baldosas das beirarrúas e quizais actuar sobre o tráfico para evitar tantos coches por Rosalía de Castro. E terceiro, solucionar o problema dos contedores. Non sei se teñen un horario de recollida ou son os propios veciños que non controlan, pero ás veces ves en determinadas zonas contedores cheos e noutras están practicamente baleiros. A xente moitos veces por non preocuparse de ir a outro lado, bota todo na rúa.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O mellor é o prezo. En comparación con Santiago a calidade dos pisos é moito mellor e son máis baratos. Eu o piso no que estou vivindo aquí vale 360 euros ó mes, e en Santiago ao mellor por menos de 800 non atopas nada. E en compra tamén. Aquí hai pisos por 90.000 ou 100.000 euros e alí non; e estamos ao lado, podes ir andando a Santiago. Tamén temos bastantes zonas verdes, eu salgo co can todos os días e creo que estamos ben.

E o que peor leva?

Non vexo nada malo no Milladoiro. Hai moitos servizos, supermercados... faltan uns cines.